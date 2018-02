TEŠKO, ZAMRŠENO ALI PRAVO: Srećko i Jasmina su se sreli slučajno pre 30 godina, a ostatak priče ne postoji ni na filmu!

Teška, zamršena, nekad čak i nije podsećalo na ljubav, a taman kada su pomislili da to nije to, ispostavilo se da jeste. Ljubavna priča bračnog para Buljugić je zaista inspirativna.

Srećko je rođen u Smederevskoj Palanci i ništa se od ove priče ne bi dogodilo da njegov otac nije rešio da se sa porodicom zaputi u Australiju. Pred sam polazak, kada su već svi papiri bili spremni, u priču uskače Srećkov teča koji živi i radi u Austriji i Srećkovom ocu nudi priliku da se zaposli tamo. Australijski san menja se za austrijski, i posle dosta peripetija, porodica Buljugić pakuje kofere i čudom se čudi svemu što ih je snašlo. Srećko se, kao i svako dete, vrlo brzo privikao i snašao. Godine su prolazile i on je u Austriji završio školu, zanat, vojsku, kada je njegov otac zaključio da mu se dete odrodilo od Srbije i vratio ga nazad.

Dve i po godine je proveo u Srbiji kada je shvatio da ga srce vuče u Austriju. Prvo je otišao na vikend i taj vikend izlazak u kafić sa sestrom od tetke bio je koban.

"Sedeli smo u restoranu uz piće, a ja sam kroz veliko vanjsko staklo posmatrao okolinu. Video sam devojku sa crvenom kosom, divljim minivalom, visoku i dugonogu koja ponosno korača, istovremeno arogantno i otmeno. Ušla je u restoran, videla moju sestru i prišla našem stolu. Pozdravila je moju sestru i mene apsolutno ignorisala. Video sam njene mačje plave oči i prosto me je podišla jeza. Protokolarno se upoznala sa mnom, a onda otišla iza sebe ostavljajući oblak parfema. Samo sam upitno pogledao sestru, a ona se nasmejala i rekla "Da, to je Jasmina", kaže Srećko.

Dva dana posle tog susreta, Srećko je ponovo bio usamljen u Srbiji, a dva meseca kasnije konačno je dao otkaz i vratio se u Salcburg. Iste večeri kada je stigao, ponovo je sa sestrom izašao na isto mesto i tu je opet bila ona – "neboder" kako joj je Srećko za sebe dao nadimak jer nosom je, kaže, parala oblake. Kada ga je videla samo je prokomentarisala "opet ovaj". Srećko je u to vreme imao 25, Jasmina tek 16 godina. Ipak, kaže, znao je da je ona prava. Ljubav je bila jača od sumnji njene majke i uskoro su bili venčani i živeli su zajedno. Jasmina je, ispostavilo se, imala sasvim istu priču kao i Srećko, s tim da je ona rođena u Bosni i Hercegovini, odakle je otišla u Austriju, ponovo se vratila da bi se konačno doselila u Austriju dve godine pre susreta sa Srećkom.

"U noći 23. aprila položila mi je u krilo malog drekavca, plod naše ljubavi", kaže Srećko.

I dok to zvuči kao kraj, zapravo je tek početak. Sedam godina kasnije, Srećko i Jasmina stajali su pred sudijom za razvod. Ipak, i dalje su porodično odlazili na letovanja, zbog deteta, i negovali su prijateljske odnose. Mic po mic, i Srećko je sve manje vremena provodio u svom stanu, a sve više u stanu svoje bivše žene i svog deteta. Tako je to išlo pet godina, a onda je Srećko rekao Jasmini da je našao novi stan.

"Pitala me je kad se useljavam, a ja sam joj odgovorio da se ne useljavam sam, već da u njega idemo svi zajedno. Rekla mi je da sam lud, a već sutradan smo unosili stvari u njega", kaže Srećko.

Jula 2004. godine "mali drekavac" iz priče dobio je sestricu, a Srećku je bilo dosta divljeg braka. U to vreme je pored svog posla radio i kao voditelj na lokalnoj radio stanici, vodio je emisiju za ljude sa naših prostora. I iskoristio je to da stavi tačku na divlji brak i ponovo zaprosi svoju bivšu ženu.

"Kupio sam prsten, umotao ga u lep papir i stavio u regal. Te večeri pustio sam Jasmininu omiljenu pesmu "I will always love you" Vitni Hjuston i okrenuo njen broj. Javila se drhtavim glasom, kao da je znala šta se sprema. Rekao sam joj da je volim i da ode do regala i izvadi kutijicu. Kada sam čuo da je izvadila prsten, pitao sam je da li bi se ponovo udala za mene. Odgovor je bio "da". Od tada je prošlo 14 godina i volimo se kao prvog dana. Skoro 30 godina od našeg prvog susreta, sin je u svom stanu, ćerka u pubertetu a ja i dalje ludo volim Jasminu", kaže Srećko.

Prava ljubavna priča može da ne sadrži romantičan početak, obostranu ljubav na prvi pogled niti bilo šta od zapleta romantičnih komedija koje nam podvaljuju pod ljubav. Ono što prava ljubav sadrži je više decenija ljubavi i mešavine svih drugih emocija koje nisu ni nalik ljubavi. I onda, kada se nakon svega toga kao Srećko osvrnete na sve to i kažete svojoj Jasmini da je i dalje ludo volite - e to je ljubav, a vi ste srećković baš kao Srećko!

