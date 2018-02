TVOJA AFERA SA OŽENJENIM MUŠKARCEM NEĆE SE ZAVRŠITIT SREĆNO: Ostaćeš zakopana u sopstvenoj tami, a evo zbog čega!

Jedna devojka je odlučila da sa svima podeli kako je to kada žene uđu u emotivni odnos sa oženjenim muškarcem.

"Tvoja afera s oženjenim muškarcem će započeti tako što ćeš se zakleti da se nikad u životu nećeš spetljati s nekim ko je zauzet. Započeće mnogo ranije, tako što ćeš samoj sebi obećati da nikad nećeš biti jedna od onih koja razara brakove. I bićeš uverena da samo žene niskog samopouzdanja mogu sebi dopustiti da budu "ona druga žena".

Tvoja afera s oženjenim muškarcem u početku uopšte neće biti afera. Vas dvoje ćete jednostavno "kliknuti" i dok zapravo nećeš potpuno ni razumeti šta se dešava, osetićeš potrebu da s njim provodiš sve više i više vremena. Samo se budale mogu zaljubiti u oženjenog muškarca. Samo se razaračice brakova mogu zaljubiti u oženjenog muškarca. Samo jadne, tužne devojke mogu se zaljubiti u oženjenog muškarca. A tvoja afera s oženjenim muškarcem će se zahuktati u trenutku kad shvatiš da si se zaljubila u oženjenog muškarca. Možda je to zapravo bio njegov plan od samog početka. Vas ćete dvoje igrati tu uvrnutu igru sve dok prave (ili pogrešne) granice konačno ne budu pređene i više neće biti nikakve sumnje: on vara svoju ženu, a vara je s tobom.

Govoriće stvari poput: "Trebao sam oženiti nekoga poput tebe" ili "Zašto te ranije nisam upoznao?" I možda to zaista misli. A možda i ne. Tvoja afera s oženjenim muškarcem uključivaće tvoje uveravanje same sebe da to nije afera kao i svaka druga. Ignorišeš onaj deo koji ti jasno govori da većina muškaraca koja ostavi svoje supruge zbog svoje ljubavnice obično na kraju prevari i njih. Tvoja afera s oženjenim muškarcem biće ispunjena sitnicama zbog kojih ćeš se osećati bezvredno. Tvoja afera s oženjenim muškarcem će hraniti tvoje demone; one koji te uveravaju kako ne zaslužuješ pravu, iskrenu ljubav i pažnju, one koji ti govore kako si zapravo užasna osoba (i da ti se zbog toga događa sve ovo). A afera će te naterati da se ili suočiš s sopstvenim demonima ili da ostaneš zakopana u vlastitoj tami.

Volela bi da si ti ta posebna žena koja će mu preokrenuti život. I fokusiraš se samo na one retke slučajeve zbog kojih misliš kako mu, teoretski, zaista možeš postati posebna; na one slučajeve kad neko zaista ostavi svoju ženu zbog ljubavnice. Ali to se ovde neće dogoditi. Previše je toga na kocki. Previše je toga uložio u ovaj svet u kom trenutno živi da bi tajnom svetu s tobom dao prednost. Nadam se da ćeš se jednom pogledati u ogledalo i shvatiti da je ta vaša veza samo omča oko tvoga vrata.

A šta se događa nakon toga? Ne znam. Ali upravo ovde se vaši putevi zaista razilaze. I kojim god ti putem dalje krenula nadam se da ćeš krenuti s naučenom vrlo važnom lekcijom. Da smo vredne poštovanja i da isto, ako ga ne dobijamo, imamo pravo da ga tražimo. Da mi nismo "druga" osoba. I nadam se da razumeš da, koliko god je neukusno započinjati vezu s nekim ko već ima život s nekim drugim, na kraju dana jedina osoba koja je razorila taj život jeste on. Takođe se nadam da ćeš iz ove afere izaći svesna toga da, ako sami sebe dovoljno dobro ne poznajemo i ne razumemo, vrlo lako upadamo u ovakve zamke, iako se kunemo da u iste nikad nećemo upasti. Ali onda nam to mora poslužiti kao lekcija da zaista upoznamo same sebe i da postanemo svoja najbolja moguća verzija. I da ojačamo. I da prepoznamo svoje greške iz prošlosti kako ih ne bismo ponavljale.

Tvoja afera s oženjenim muškarcem možda se zaista može utrpati u klasične obrasce, ali ti si, bez obzira na sve, posebna duša, i nadam se da ćeš pronaći ljubav – pravu, vernu, nedeljivu ljubav – koja će se slagati s tvojom posebnošću”, napisala je jedna devojka i time pokušala objasniti pravo značenje prevare i zabluda vezanih uz istu.

