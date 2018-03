PROBUDILA SAM SE U MODRICAMA NAKON ŽURKE: Znala sam šta se desilo, a slomila me reakcija nadležnih!

Dva dana pre njenog 19. rođendana, Laura Vilkinson otišla je u izlazak sa svojim prijateljicama, a probudila se u krevetu potpunog stranca.

"Bila sam prekrivena masnicama. Osećala sam se jako čudno. Gotovo svaki deo tela me boleo. Nisam mogla da se setim šta se dogodilo. Samoj sam sebi govorila da je to verovatno bio samo seks za jednu noć, ali ja to nikad pre nisam uradila. Znala sam da sam silovana", ispričala je Laura.

Sledećeg jutra Laura je posetila doktora kako bi zatražila pilulu za dan posle i testirala se na drogu. Bila je uverena da joj je neko nešto stavio u piće. Većina droga, prema podacima NHS, napušta organizam osobe unutar 72 sata od uzimanja, dok droga za silovanje, poznata i kao GHB, organizam napušta već nakon 12 sati.

Tek nakon nekoliko dana osumnjičenog je policija pozvala na razgovor, ali nakon tri meseca, njen slučaj je u potpunosti odbačen. Nije bilo dovoljno dokaza da slučaj ode na sud. "Na mom telu su se i dalje videle modrice. I dalje sam imala priču o tome šta se dogodilo. No, tada je već bilo prekasno". Na kraju se ispostavilo da je taj pohađao isti fakultet kao i ona, pa su se vrlo često sretali.

"To je bio najteži deo. To što sam morala da ga viđam. A ja sam zbog toga stalno bila uznemirena, dok je on izgledao sasvim u redu. Zašto je to fer?"

Kako su joj nadležni na fakultetu rekli da oni po tom pitanju ne mogu preduzeti ništa, Laura je sama svaki puta pre ispita morala da proverava raspored sedenje po dvoranama.

"Fakultet me u potpunosti izignorisao kad sam prijavila seksualni napad i sve se jednostavno pomelo pod tepih. Svaki sledeći incident zbog toga nisam ni prijavljivala", rekla je Laura.

Niko na fakultetu nije ništa učinio ni povodom Laure, kao ni drugih studentkinja koje su se obratile nadležnima, posebno ne kada su učesnici bili pod uticajem alkohola.

"Fakulteti treba da uvedu sistem prijavljivanja ovakvih napada, uz minimalno neprijatnosti koje ono može uzrokovati studentima, odnosno žrtvama; i važno je da se zaposle stručnjaci kojima će se napadi moći prijavljivati. Nije dovoljno dobro to da se jednaka pravila, poput nekih procedura – uključujući kažnjavanje plagiranja, obično sprovode i kod seksualnih napada", izjavila je jedna od studentkinja.

