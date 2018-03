NEĆE VAM SAN NA OČI: Napravite obavezno ovih 6 koraka pola sata pre spavanja!

Kvalitetan san je bitan za funkcionisanje, podizanje energije i svakodnevno funkcionisanje.

Evo jednog plana koji treba da ispoštujete kako biste brzo zaspali.

Doktor Nil Stanli kaže da ako imate ovakvih problema treba pola sata ranije da planirate svoj odlazak u krevet.

"Ako ne možete lako da zaspite, imate mnogo obaveza ukutru, preumorni ste, ili jednostavno imate problema da zaspite morate svoje telo i um da postavite u fazu priprema za san. Najmanje trideset minuta pre spavanja operite zube i umijte se. To umiruje. Neka ovo postane vaša rutina i ne podcenjujte moć navika. One su veoma delotvorne kod rešavanja ovog problema", kaže dr Stanli za "The Sun".

Uradite potom poslednji zadatak za taj dan - odgovorite na mejl, poruku, namestite alarm za ujutru...

Napravite listu šta treba da radite narednog dana - to će skratiti pripremu od ranog jutra za najmanje devet minuta.

Potom ugasite svetla, neka ostanu samo ona diskretna u vašem stanu. Umirite atmosferu dvadeset minuta pre spavanja.

Petnaest minuta pre spavanja se istuširajte. I to najbolje toplom vodom, jer ćete tako spustiti nivo energije, smirićete se i lakše utonuti u san.

Deset minuta pre odlaska na počinak poslednji put ispraznite bešiku.

Istraživanja pokazuju da 42 odsto ljudi ima loš san jer tokom noći ustaju da idu u toalet.

Poslednjih pet minuta provedite u tišini. Ležite u svom krevetu bez priče sa partnerom. To će vas uspavati iako se smatra da priča nekada može i da uspava. Udobno se smestite i odmorite.

Kurir.rs/TheSun, Foto: Profimedia

