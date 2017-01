BILA SAM PROFESIONALNA: Spavala sam sa šefom na novogodišnjoj žurci, a onda mi je stigla OVA poruka!

"Moje dosadne kolege radovale su se novogodišnjoj zabavi jer im je to jedina prilika da odu na žurku. Ja sam se tome radovala jer će tamo biti moj šef, a imala sam neke planove vezano za njega.

Dugo sam maštala o seksu sa svojim šefom i znala sam da ako nešto može da urodi plodom, to će biti alkohol u kombinaciji sa seksi haljinom koju sam spremila za tu priliku. Osećala sam da i on to želi. Njegovi mejlovi su vrlo dvosmisleni, a vidim i kako me posmatra dok prolazim pored njega. Da, vrlo je glupa ideja zavoditi šefa, ali ovo nije posao na kome planiram da se zadržavam, a on mi se sviđa.

Zato sam rešila da je novogodišnja zabava veče kada će se naš odnos razrešiti. Veče pre žurke poslala sam mu mejl i pitala ga da li postoji neki dres kod za žurku. Uzvratio mi je nekim dosadnim mejlom punim gluposti, a onda sam prešla u akciju.

"Htela sam da pitam koliko treba da bude kratka moja haljina?" poslala sam mu i čekala. Ništa mi nije stiglo ceo dan. Počela sam da preispitujem svoje planove i da polako odustajem od žurke. A onda mi je na telefon stigla poruka. "Do kolena. Budi profesionalna. Ali ispod obuci čipkaste tange", glasio je odgovor.

Nisam imala njegov broj telefona, ali znala sam da je on. Uzbuđena, opisala sam mu haljinu koju ću nositi.

"A hoćeš li moći da budeš tiha dok budemo vodili ljubav u kancelariji?", pitao me je.

Poslala sam samo: "Videćeš."

Sutradan sam ceo dan na poslu bila na iglama i čekala veče. Onda je došlo i vreme za žurku. Dekoracija je bila depresivna, a kolege već pijane. Došetala sam do šefa, donela mu bocu pića i pred svima ga poljubila u obraz i čestitala praznike. Onda sam se polako odšetala od njega, dovoljno polako da može da me osmotri otpozadi. Znala sam da će krenuti za mnom pa sam krenula u njegovu kancelariju. I tek što sam ušla, stvorio se i on. Sela sam na sto, a on mi je prišao i skinuo tange. Bacio ih je na pod a mene poljubio. Uzvratila sam mu poljubac istovremeno ga skidajući. Počela sam da uzdišem, pa mi je stavio ruku na usta. Kada je stigao glavni uzdah sa mojim orgazmom, morao je da mi gurne prste u usta kako bi me utišao. A onda je ustao, i zakopčao se. Otišao je iz kancelarije dok sam ja pokušavala da ispravim nabore na haljini. A onda mi je stigla poruka.

"Deluje mi da si vrlo vešta sa ustima. Moraćemo to dodatno da istražimo".