Bog na njima nije štedeo: Ovo su najlepši znaci u horoskopu!

Možda će vas iznenaditi, ali astrologija kaže da su žene Vage, Škorpije i Jarčevi najlepša lica zodijaka!



1. Vaga



Zahvaljujući Venerinom uticaju, Vage su obdarene najlepšom fizionomijom u celom zodijaku. Lice im je ovalno, pravilno i privlačno, a nos kratak i gladak. Usne su im pune, zavodljive i tamnije nijanse. Oči su im često vrlo upadljive - radoznale, izazovne, zagonetne. Većinom su sitnije do srednje građe, u mladosti vrlo proporcionalne, a u kasnijim godinama potencijalno krupnije u bedrima i bokovima. Udovi su im kratki do srednje dugi, lepo oblikovani i proporcionalni. Prosečna kosa Vage je tamnosmeđa do crna, bujna i kvalitetna. I na pogled i na dodir kosa joj odaje toplinu i mekoću. Vaga vodi računa o urednosti i eleganciji, pazeći da ostavi dobar utisak u svakoj prilici.



2. Škorpija



Pomalo mračna, poprilično tajanstvena i nada sve magnetski privlačna – to je žena Škorpija. Škorpije, kao i Vage, imaju elegantne pokrete, a prepoznatljivi su po naglašenim crtama lica i jakoj vilici. Oči su im velike i često hipnotišuće, neobičnih nijansi. Koža im je malo masnija, a telo vitko, mada bez izraženih mišića. Žena Škorpija je pametna, seksi, avanturista, strastvena, nezavisna i atletski građena. Želi, traži i ima najbolje! Njeno najsnažnije oružje je svakako njen prodoran pogled – njime će nemilosrdno da probija i najtvrđi oklop.



3. Jarac



Ovaj zimski znak karakteriše seksepilna figura. Lice im je izraženo, a oči velike i često sive, zelene ili plave. Zbog mirnog pogleda i izraženih očiju deluju poput sanjara. Na njima se ističu razvijene i lepe ruke, kao i visoko postavljene kosti jagodica. Žena Jarac može da se čini hladna i rezervisana, ali ispod te površine krije se žena s odličnim smislom za humor koja čezne za sigurnošću. Strastvena je ljubavnica voljna da eksperimentiše u krevetu. Idealne partnere pronaći će u druga dva zemljana znaka, Biku ili Devici jer oni znaju da prodru do njenog srca i otkriju njegovu toplu i nežnu srž, te jednom vodenom znaku, Raku koji će u potpunosti da zadovolji njene emocionalne potrebe.



Autor: Foto: Profimedia