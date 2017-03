DEPRESIVNA SUPRUGA JE POKUŠALA DA GA UBIJE: Izgovorio je ove reči i spasao se! NAJEŽIĆETE SE

On je svoje iskustvo podelio na društvenoj mreži Reddit, a od njegovih reči ćete se naježiti.

"Probudio sam se usred noći i zatekao sopstvenu ženu kako stoji meni iznad glave sa nožem u ruci, šapćući da "mora da me ubije".

U to vreme, bili smo u braku nešto preko dve godine. Već dva meseca po našem venčanju, primetio sam da ima neverovatne promene raspoloženja, praćene anksioznošću, napadima panike i generalno ju je bilo lako iziratirati.

Uskoro se njena anksioznost "udružila" sa paranojom. Ubrzo nije mogla ni da govori i prestala je da izlazi iz kuće. Lekari nisu umeli da nam pomognu pa sam morao sam da se snalazim.

Odustao sam od posla kako bih mogao da vodim računa o njoj, a paralelno sam pohađao kurs za bolničare. Imala je nekoliko suicidalnih epizoda i bila je veoma depresivna, a često i agresivna.

Foto: Profimedia

Spavao sam samo kada je i ona spavala. Obično imam lak san, i svaka buka me probudi. Međutim, nekada bih bio preumoran, pa bih se prosto komirao u krevetu. To je bila jedna od tih večeri.

Odjednom sam se probudio i shvatio da nešto nije kako treba. Ona nije ležala kraj mene, a soba je bila osvetljena. Ugledao sam je na ivici kreveta, sa ogromnim nožem u ruci.

Čuo sam da nešto šapuće i napregao sam se da čujem o čemu se radi. Raspravljala je sama sa sobom o tome kako mora da me ubije. Govorila je stvari poput: "On me sprečava da radim ono što želim, sprečava me da povređujem druge i da se ubijem", a onda bi rekla: "Ali, onda neću imati sa kim da pričam".

U tom trenutku sam bio prestravljen. Nisam mogao da se pomerim sa mesta, niti da reagujem na bilo koji način.

Pogledao sam je i rekao joj: "Oduzmi mi život ako želiš. Ionako je već tvoj, dao sam ti ga kada smo se venčali".

Foto: Profimedia

Zatim sam se okrenuo na drugu stranu i pravio se da sam zaspao. Naravno, zapravo sam napregnuto osluškivao šta se dešava. Bio sam siguran da je došao trenutak kada ću umreti.

Međutim, svega nekoliko trenutaka kasnije, ušunjala se u krevet, stavila nož ispod svog jastuka i zaspala. Kada sam čuo da je počela da hrče, pažljivo sam izvukao nož i premestio ga u zaključanu fioku u kuhinji.

Onda me je adrenalin zaista "drmnuo". Tresao sam se kao prut kraj kuhinjskog stola, a zatim se skljokao na kauč obliven suzama. Vratio sam se u krevet, zagrlio je i zaspao.

Ona se do današnjeg dana nije setila ove epizode, a ja ne nameravam da joj je ispričam."

Foto: Profimedia

Autor: EPK,Foto: Profimedia