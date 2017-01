DIZAJNERKA JELENA MIJAJLOVIĆ ZA KURIR: Oblačenje je odraz kulture svake žene

Jelena Mijajlović je relativno novo ime u svetu dizajna, ali je za kratko vreme uspela da privuče pažnju ljubitelja mode.



Njene modele odlikuju elegancija i prefinjenost, zbog čega je rado nose i neke dame s naše javne scene.

- „Helena Skritore“ je modna linija koju sam s mnogo entuzijazma i ljubavi pokrenula pre pola godine i koja izražava moju ljubav prema modi, iako sam po struci diplomirani ekonomista. Pošla sam od svog viđenja žene, koja odevni stil doživljava kao svojevrstan odraz kulture, uz istaknutu ženstvenost i dozu seksepila - kaže Jelena.

Na čemu se zasniva vaša modna linija?

- Forme i krojevi pantalona i sakoa koji svakoj dami mogu biti brzo rešenje i za poslovne i za svečane prilike doveli su me do baznih komada na kojima se zasniva moja linija, a to su kombinezoni i odela. Izbegavam kreiranje haljina, ali isto tako vešto kombinujem suknje i bluze koje vizuelno daju utisak da se radi o haljini, a mogu se nositi i odvojeno i kombinovati s drugim odevnim komadima. Kvalitet materijala, kroja i izrade su mi takođe u prvom planu.



Zašto ste odlučili da baš Milica Dabović bude zaštitno lice ove kolekcije?

- Milica Dabović je, noseći moje modele, liniji dala jednu novu dimenziju. Ona je oličenje samopouzdanja, ženstvenosti, seksepila, ali i unutrašnje snage, borbenosti, a to je upravo ono što želim da oseća svaka žena koja nosi moje modele.

- U pripremi su unikatni modeli kaputa u kombinaciji brokata i kože, kao i kašmira, ali i serija unikatnih kombinezona za maturu, koji će već u martu biti na raspolaganju. U prolećno-letnjoj kolekciji će dominirati pastelne boje i krojevi, koji će ispratiti svetske modne trendove, ali će zadržati i i notu klasike, kojom je linija protkana.

6 JELENINIH MODNIH SAVETA



1. Klasika nikad ne izlazi iz mode, pa zato birajte krojeve koji vam dobro stoje i sa kojima uz jednostavan komad nakita možete postići i poslovni i glamurozni izgled.



2. Negovano lice i telo, čista kosa i uredni nokti čine svaku ženu prelepom.



3. Tri stvari vas nikad neće ostaviti na cedilu kad imate bitnu priliku: crna haljina, crni kombinezon i crveno odelo.



4. Niko nije toliko bogat da kupuje jeftine stvari, pa se uvek opredelite za jedan dobar komad, nego za tri loša. Uvek je bolji izbor kvalitetna stvar po prihvatljivoj ceni, nego nekvalitetna po super ceni.



5. Oslobodite se predrasude da su dizajnerske stvari nedostupne prosečnom džepu. Stupite u kontakt s dizajnerima.



6. Pre izbora bilo koje odevne kombinacije, ne zaboravite da stav, pozitivna energija i nasmejano lice čine istinsku lepotu svake žene.

Foto: Sadžak Vladimir, Marko Poplašen

