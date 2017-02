DRUGA SVESNO CILJA DA BUDE DRUGA: A prva žena UVEK MISLI da je ona PRVA!

Druga žena je naučila da ona nije prva. Ona nije žirant za kredit, ne pere gaće i čarape, ne rađa i ne odgaja decu, ne kuva i ne ide gde joj se ne ide, ne očekuje poklon za rođendan i dan zaljubljenih.

Druga ne pita. Druga ne traži odgovore. I druga ne odgovara. Drugu ne zanima gde je, s kim je, zašto je. I zašto nije. Druga gleda sebe i kako sebi da udovolji. Druga nikoga ne ugrožava, ne petlja se, ne zanimaju je tuđi životi. Ne zanimaju je tuđi izbori. I tuđe muke, jer su napravili takve izbore. Nije druga psihijatar da sluša tuđe tužne priče. I da jeste, ne radi posle radnog vremena. Druga je tajna. O drugoj znaju zidovi i čaršavi. Njeni ili hotelski.

Profimedia

Druga nije upisana u telefon. Jer ne želi da se izlaže riziku od prve. Prva zna biti opasna ako otkrije drugu, često zna biti opasna upravo po drugu, a ne po njega bez koga druge ne bi ni bilo tu. Često mu je druga duže u životu od prve, što samo po sebi ne mora značiti ništa. Nekad druga i prva rade zajedno. Nekada su komšinke, a nekad kume. Nekad prva frizira drugu. Ili druga frizira prvu. Druga uvek, ali uvek zna na čemu je.Druga se ne nada, ne živi iluzije, ne mašta. Druga živi opuštenije od njega. Jer druga ne laže nikoga. Pardon, druga ne prećuti nikom ništa. Druga ne zavlači. Druga se ne svađa. Jer nema oko čega. Nema razlog. Ne mora složiti kockice da bi se zabavila.

Profimedia

Drugu ne zanima da bude na mestu prve. Ni ove prve ni neke druge prve. Druga nikada neće učiniti da prva za nju sazna. To ako se desi, odgovoran je isključivo on. Drugu drugom čini prva. I zato je prva drugoj, ustvari, važna. Važno joj je postojanje prve.Postojanje prve garantuje drugoj sve to što je zanima. Druga je sebi uvek prva. Druga nije samo njemu druga. Druga nikad neće biti prva. Ni njemu ni nikom. Jer ne želi to da bude. Ne da joj se. Zna da ne mora. Može joj se da ne bude prva.

Druga uvek zna da je druga. Prva uvek misli da je prva.

Profimedia

Lolamagazin

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia