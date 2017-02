(FOTO) BIVŠOJ SAM KUPIO CVEĆE I POKLON: Mnogi su me pitali koji mi je đavo, evo šta je ISTINA!

Hiljade pozitivnih komentara i lajkova dobio je jedan otac koji je svima očitao lekciju kako se treba ponašati prema bivšoj supruzi i majci njegove dece.

"Danas je mojoj bivšoj supruzi rođendan pa sam se ustao ranije, kupio cveće, čestitku i poklon kako bi joj deca to dala i pomogao im da joj naprave doručak. Naravno da je odmah bilo pitanja zašto, dovraga, još uvek radim te stvari za nju. To me živcira. Pa ću vam objasniti svima", počeo je svoj post otac Bili Flin i nastavio:

"Odgajam dva mala muškarca. Kako se ja ponašam prema njihovoj majci, sigurno će uticati na to kako će se oni odnositi prema ženama, ali će uticati i na njihovu percepciju veze. U mom slučaju čak i više jer smo mi razvedeni. Zato, ako ne radite na dobrom ponašanju u vezi kako biste pokazali svojoj deci koliko je to važno, onda se saberite. Pređite preko toga i budite primer. To je važnije od vas. Odgojite dobre muškarce. Odgojite jake žene. Molim vas. Ovom svetu su potrebni, više nego ikada", napisao je Bili iz Bostona na stranici Love What Matters.

Uglavnom je dobio pozitivne komentare za svoja razmišljanja, ali bilo je onih koji se ne slažu s njim. Zahvalio je svima koji su ga podržali i rekao im da ne moraju da se trude da ga brane od onih koji ga kritikuju jer je najbitnije naterati ih da se "pogledaju u ogledalo i preispitaju se".

Autor: EPK,Foto: Thinkstock