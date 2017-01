(FOTO) Kako je skinula 45 kg viška: Neverovatna transformacija, novo telo, novi početak!

Moli Agnju, 24-godišnja devojka iz Dablina, imala je neverovatnih 107 kilograma. Međutim, svoju kilažu uspela je da prepolovi taman pred Novu godinu, piše Stil .



Za deset meseci skinula je 45 kilograma viška! Dijeta koje se pridržavala mesecima unazad zasnivala se na izbegavanju hleba i čokolade, a sa jelovnika je izbacila i pastu.



Nakon što je smršala, na njenom telu zadržalo se mnogo viška kože. Tako je krajem novembra rešila da ode na zatezanje stomaka, kako bi svoju liniju dovela u red taman pred novogodišnje praznike, piše Daily Mail.



"Osetila sam takvo olakšanje kada sam smršala 45 kilograma, dobila sam dosta samopouzdanja, međutim, kada sam se pogledala u ogledalu, i dalje nisam bila srećna", kaže Moli.



"Mislila sam da ću smršati samo 6 kilograma, međutim kilaža je nastavila da pada, i ostalo mi je mnogo viška kože oko stomaka. Zbog toga nisam mogla ništa da obučem kako bih pokazala svoju novu figuru. Znala sam da će zatezanje stomaka upotpuniti moju transformaciju", objašnjava devojka i dodaje:



"Pre nego što sam smršala, bila sam previše nesrećna, skidala sam svoj tag sa slika na Fejsbuku jer sam se gadila same sebe i svog izgleda. Srećom, nikada me niko nije zadirkivao i zaista imam sjajne prijatelje, ali znala sam da moram nešto da uradim sa sobom. Sada konačno imam telo o kakvom sam sanjala, a Nova godina simbolično predstavlja moj novi početak, moje novo telo", rekla je srećna Moli.



Kako sama kaže, uvek je imala problema sa kilogramima jer su dijete kojih se pridržavala bile jako nezdrave.



Nikada ništa nije jela do podneva, ali bi onda najčešće pojela sendvič ili pastu, što nikako nije dobro. Sada jede više proteina, kaša i salata, i nikada se nije bolje osećala. Redovno vežba i uživa u samopouzdanju koje joj je novo telo donelo.



Pogledajte još na portalu Stil:

Imala je 134 kg i bila alkoholičarka: Mama otkrila kako se prepolovila za 18 meseci! (FOTO)



Očistite creva i ubrzajte njihov rad: Prirodni lek za zdravu probavu!



Pomešajte kašičicu meda i mlaku vodu: Nećete verovati koje su koristi ovog lekovitog napitka!



Gojite se, a ne jedete mnogo? Obavezno morate da proverite ovaj organ!



Koliki mi je bio stomak, svi su mislili da sam trudna: Žena probala ovaj recept i prepolovila se!





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia