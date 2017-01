(FOTO) Saveti nutricionistkinje Maje (68): Zbog ovoga ona blista u 7. deceniji!

Mnogi ljudi već su čuli za Maje Mask, odnosno njenu tešku životnu priču i kako je odgajila veoma uspešnu decu kao samohrana majka u Južnoj Africi, piše Stil.



Ali, 68-godišnja dama nije samo uspešna majka, već i nutricionista sa sjajnom karijerom. Kod nje dolaze mnoge slavne žene, što i ne treba da čudi, budući da se približila sedamdesetom rođendanu, a izgleda mlađe od mnogih žena u četrdesetim i pedesetim!



O njenom dobrom izgledu svedoči i činjenica da ju je dizajner Džejms Pirs molio da bude njegov model za jesenju kolekciju 2016. godine. Takođe, nedavno je osvanula na naslovnoj strani Njujork magazina i italijanskog Voga, a neretko i krasi bilborde širom Amerike.



U čemu je njena tajna?



Maje je pristala da otkrije ženama širom sveta koje navike treba da usvoje da bi u njenim godinama izgledale dobro. Ona ih se pridržava još od mladosti, pa je celog života važila za jednu od najpoželjnijih poznatih dama.



Napravite dobar raspored



"Jedite kada ste gladni, ali i onda kada baš i niste, jer će to sprečiti da se kasnije prejedete. Ja obično umirem od gladi oko podne, pa sam navikla sebe da pola ručka pojedem oko pola 11, a ostatak oko 12", otkriva Maje.



Jedite ono što volite



"Ako vam se ukus ne dopada, ne treba da jedete ili pijete to, bez obzira koliko je zdravo", savetuje Mask.



http://chats.viber.com/kurir

"Moj sin Kimbal otvorio je restoran. Mnogo ću jesti na otvaranju, znala sam to odmah. Ali, sledećeg dana sam ustala i doručkovala veliku porciju ovsene kaše. Ne verujem u to da ako pojedete nešto što "ne treba", to morate da sagorite ubitačnim treninzima. Ja se samo vratim na pravilnu ishranu", poručuje ona."Neprestano pratim vesti iz oblasti ishrane, jer je to moj posao, ali svako može da profitira ako prati ovu nauku. Potražite članke koje su pisali lekari ili nutricionisti, oni su najrelevantniji", savetuje 68-godišnja dama."Kada čujem da je neko imao nesreću ili se razboleo, uvek kažem sebi: Zašto da izbegavam bilo šta u čemu mogu da uživam? Zaista morate da uživate svakog dana", zaključila je za kraj Maje Mask.

Autor: Foto: Profimedia