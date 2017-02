FOTOGRAFIJA KOJA JE RASPLAKALA SVET: Drejk (10) ima rak, a ovo je razlog što je MAMA OBJAVILA SLIKU!

Niko ne voli da gleda ovakve fotografije, nikom nije jasno zašto je to neko uslikao. Ali verovali ili ne, ovu sliku napravila je majka dečaka i to uz snažnu poruku, nakon koje je sve dobilo potpuno drugi smisao.

Nesrećna žena objavu je namenila onima koji se bore sa rakom, upozoravajući ih da "ta stravična bolest brzo postane vrlo stvarna i vrlo strašna".

Navela je i kako njeno dete ne može da podnese dodir, jer ga svaki jako boli. Prenela je njegove strahove da neće doživeti 11. rođendan. Spomenula je kako se noću ušuška u njen krevet jer ga je strah od smrti. I tada ona svoje dete uspavljuje pričama o raju.

"To je moj Drejk, moj svet. Od trenutka kada sam saznala da sam trudna do danas, on je bio razlog mog življenja. On je moj osmej, moja ljubav, moje srce. On je takođe moja suza, moj bol u srcu. On je moj život", napisala je.

I zaista, on je njeno dete. U strašnoj dijagnozi, u neverovatno nepravednim životnim okolnostima, ali njen je sin. Pa baš kao i milion drugih korisnika koji objavljuju fotografije svoje dece, zašto ova majka ne bi podelila ljubav koju ona i njeno dete dele, koliko god tragična ta ljubav bila.

Objava je rezultirala raznim komentarima, najviše porukama podrške.

"Niko ne zna šta je to dok ne napravi jedan korak u vašim cipelama, spava minut u vašem krevetu ili provede minut noseći tu glavu. Objavi slike i ispričaj svoju priču. Niko neće znati dok im ne pokažeš budući da nekim ljudima trebaju slike da im dođe do glave. Rak nije lep. Zao je, ružan i mrzovoljan i nije ga briga jeste li stari ili mladi. Sve im recite. Samo hrabro, Drejk", samo je jedan od komentara podrške ovoj porodici.

Ilustracija/Foto: Profimedia