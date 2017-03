HRVATSKA GLUMICA ZA 6 MESECI DRASTIČNO SMRŠALA Nije mi bilo dobro, a sada imam 15 KG manje! Evo kako

Mija se posle leta uhvatila u koštac s kilogramima, jer je sa 163 centimetra imala 72 kilograma i nije se osećala dobro.

Od majčine prijateljice doznala je za dukan dijetu i krenula.

"Na skidanje kilograma podstakla me je briga o zdravlju, a i želela sam da se ne stresiram kada biram garderobu",priznala je Mija, koja kaže da se danas više ne pridržava recepata Dukanove dete, ali pazi što jede i ide na pilates.

Osnovi Dukanove dijete

Dukanova dijeta je izum francuskog nutricioniste i lekara Pjera Dukana. Dijeta se bazira na konzumiranju visokoproteinskih namirnica a svi ugljeni hidradti su rigorozno ograničeni – uključujući voće, skrobno povrće, mahunarke i integralne žitarice. Naglasak ishrane je na uzimanju proteina iz izvora siromašnih masnoćama kao što su riba, živina kao i mlečni proizvodi sa malo masnoća.

Sama dijeta se sastoji od četiri faze:



Faza 1

Prva faza traje od jednog do deset dana u zavisnosti koliko želite da izgubite na težini. Oni koji su na dijeti mogu očekivati da izgube između 3,5 do 5 kg u prvih 5 dana! Za vreme ove faze, konzumira se jedino proteinska hrana, eventualno sa dodacima koji ne sadrže masnoće niti ugljene hidrate. To su uglavnom začini kao što su sirće, senf, so, prirodni biljni začini… Od pića konzumiraju se sva ona koja ne sadrže kalorije uključujući vodu, kafu, čaj i dijetalna soda pića (ali ova pića, ipak, u ograničenim količinama). Obično u toku ove faze dolazi do pojave lošeg daha i suvih usta pa se savetuje da pijete što više obične vode.

Faza 2

U ovoj fazi dijete – u ishranu se uvodi povrće. Bolje rečeno, smenjuju se dani kada se jedu samo proteinski obroci sa danima kada možete dodati povrće. Vrste povrća pogodnog za ovu fazu su one koje ne sadrže skrob, kao što su zelena salata, spanać, celer, krastavac, paradajz… Povrće se može jesti sirovo, pareno ili u supi i kao varivo. Ova se faza sprovodi dok ne postignete željena težina. Obično se gubi oko 1 kilogram nedeljno.

Faza 3

Ovo je faza održavanja rezultata koje ste postigli. Nastavićete da bazirate dijetu na proteinima i povrću ali su dozvoljene još neke „sitnice“: porcija voća i 2 kriške integralnog hleba dnevno. Kao dodatak – dozvoljena je jedna ekstra porcija koja sadrži ugljene hidrate, ali jednom nedeljno, a to može biti recimo testenina ili pirinač.

U ovoj fazi takođe je dozvoljen „praznični obrok“ (jedi šta ti se sviđa) koji posle nekoliko nedelja faze 3 može da se praktikuje i dva puta nedeljno.

Faza 4

Ovo je poslednja faza dijete gde se polako vraćate na konzumiranje svega što vam se dopada, ali poštujući pravila iz faze 3 (sa više slobode u izboru namirnica). Takođe, savetuje se da se bar jednom nedeljno jedu samo proteini kao u fazi 1.

Dukanova dijeta – Preporučena hrana

Nemasna teletina, nemasna šunka, zečetina, teletina, pileća džigerica, pileće belo meso, ćuretina, riba, plodovi mora, nemasni jogurt, nemasni sir, obrano mleko, belanca, tofu sir, seitan, zeleno povrće, luk, bilje i začini, senf, kečap (ali bez šećera!), ovsene mekinje, kafa, čaj, dietetski soda napici, stevia, veštački zaslađivači, žvake bez šećera.



Primer dijetnog plana - Sledi primer obroka za dan kada se jedu proteini i povrće (faza 2):



Doručak

200 gr nemasnog sira

tanka šnita pečene ćuretine

kafa ili čaj sa obranim mlekom i zaslađivačem



Jutarnja užina

120 gr nemasnog jogurta

Ručak

tunjevina sa tri vrste paprike

punjene pečurke

mafin od ovsenih pahuljica

Popodnevna užina

1 šnita šunke

palačinke sa ovsenim mekinjama (2 kašike)



Večera

goveđi ćevap

supa od povrća

desert

