ISPOVEST TRANSRODNE MISICE: Pljuno me je kada je čuo da sam BILA MUŠKARAC! Trpela sam ZLOSTAVLJANJE!

Odlučila je da to i promeni zbog čega je bila na meti kritika i izložena teškom zlostavljanju. Uprkos tome uspela je da zabeleži uspehe i to na takmičenju za lepotu.

"Jedan mladić, koji je na početku delovao sasvim u redu, čak je bilo i hemije među nama, pljunuo mi je u lice u kafiću pred svima nakon što sam mu rekla da sam transrodna osoba. U očima mu se video bes. Da nisam bila s društvom, ko zna što bi mi uradio u tom stanju", ispričala je Pamela. Ona zbog toga ne ide na sastanke, čak ni kada je imala ozbiljniju vezu, dečko nije hteo da je predstavi prijateljima i vređao ju je, što je na Pamelu ostavilo posledice.

"Omalovažavao me i gazio, ali prelazila sam preko svega jer sam tad mislila da boljeg neću naći. Danas znam da zaslužujem bolje", rekla je devojka. Pamela je nedavno osvojila titulu najljepše transrodne osobe u Engleskoj.

"U školi su me tukli, izbegavali i vređali. Bio je to pravi pakao. S 13 godina sam pokušala da se ubijem, ali kao i uvek, spasila me majka Džuli", rekla je Pamela. Majka joj je bila najveća podrška.

Sa transformacijom i hormoskom terapijom krenula je kad joj je bilo 16 godina, a uskoro ići i na operaciju promene pola.

