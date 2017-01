ISTINA O ZAJEDNIČKOM ŽIVOTU: Imam troje dece i brak od 18 godina, evo kako to ZAISTA izgleda! Žena 22:00, 09.01.2017. 1

Prenosimo njen post:

Šta sam naučila za ovih 18 godina braka?

1. Mi se ne dopunjujemo

Ta rečenica me potpuno osvojila kad sam je prvi put čula u "Džeri Megvajeru" ("Ti me dopunjuješ"), a sad mi se čini u najmanju ruku blesava, a u najgoru disfunkcionalna. Idealno bi bilo da dvoje ljudi u vezi bude koliko god je moguće celovito samo za sebe i stalno bi trebalo da teže tome da postanu što bolji. Moj muž i ja pomažemo jedno drugome u tom procesu dajući komplimente jedno drugo, ali međusobno se ne dopunjujemo.

2. Pomaže smejati se malim greškama i slabostima

Niko nije savršen, a kad deliš život s nekim, mnogo je stvari koje mogu da ti se podvuku pod kožu. Kada neke slabosti počnete da shvatate na humorističan način bude vam bolje, nego da vas to živcira. Moj muž ima bizarnu naviku ostavljanja savršeno dobre hrane na dasci. Umesto prigovaranja što je to ostavio, ja to zovem žrtvom bogovima hrane i tome se oboje smejemo.

Neprestano traženje krivice i prigovaranje zbog malih stvari jednostavno nije vredno.

4. Jezici ljubavi su stvarni

Ni muž ni ja ne govorimo jezikom darivanja zbog čega ne poklanjamo poklone ni za rođendane. Moj muž zna da ako želi da mi pokaže da me voli, to treba da učini tako što će mi to reći (reči potvrde) ili očistiti kuhinju (čin uslužnosti). Ako ja želim njemu da pokažem da ga volim, mogu da ga zamolim da se prošetamo zajedno (kvalitetno vreme) ili da se sklupčam uz njega (fizički dodir). Znati kojim jezikom koji partner govori je jako bitno.

Ne može da spase brak, ali može da popravi male pukotine. Dosta malih stvari nestaje kada su parovi srećni na tom području.

6. Deca čine brak komplikovanijim

Roditeljstvo utiče na brak na puno načina. Vaše vreme, energija, novac i identiteti dožive preobražaj kada deca stignu. Ujedno je predivno, ali nije lako. Svako ko misli da će beba da popravi loš odnos - samo se zavarava.

Ne verujem u onu "ne odlazite u krevet ljuti". Znam da budem vrlo nervozna kad sam umorna. I zato šta god da me muči u pola 11 uveče, ujutro u pola 8 neće ni blizu izgledati tako važno.

8. Ako nešto radite drugačije, ne znači da to radite krivo

Za 18 godina braka nikad se nismo složili oko najboljeg načina slaganja odeće. Ja čak ni ne razumem šta on radi kad slaže majicu. Ili peškire. C'est la vie.

9. Sličan muzički i filmski ukus je potcenjen bonus

Znam da neki parovi funkcionišu super iako im se ukusi u tim stvarima razlikuju, ali ja volim da delim stvari i jako mi je drago što se slažemo oko njih.

To posebno dolazi do izražaja kada je u pitanju odgoj dece. Tada je lepo biti na istoj strani po pitanju osnovnih vrednosti i vere. Gledala sam puno onih koji su imali problema u braku upravo zbog različitih vrednosti.

11. Mali gestovi puno znače

Moj muž mi svakog jutra skuva kafu i donese mi je u krevet. To je jednostavni čin zbog kojeg ja počinjem dan osećajem da sam voljena. Masaža, omiljeni sladoled ili obavljanje posla za koji ste vi zaduženi - čine brak puno slađim.

Mislim da zajednički smeh ima veću vrednost od seksa. Volim da se smejem s njim. Ne mogu vam ni opisati koliko me usrećuje kad ga gledam kako se kikoće do suza. Najbolje.

13. Zabavno je planirati šta ćete sve raditi kad deca odrastu

Muž i ja volimo da planiramo šta ćemo sve da radimo kada deca jednog dana odu od kuće.

Nema ništa lošeg u tome što više ne osećate iste iskre kao na početku veze. Normalno je da se ljubav menja i dugotrajna ljubav je zapravo vrlo seksi.

15. Brak znači konstatan kompromis i povremenu žrtvu

Ovo je srž svega. Dvoje ljudi ne može da deli život uspešno ako nisu spremni da daju. Nas dvoje to uvek imamo na umu.

16. Ljubav i obaveze su dnevni izbori

Svaki dan imate mogućnost ili da negujete svoju vezu ili da je zapostavite. Priznajem da se život često umeša, ali ovo je zapravo više način na koji vi inače razmišljate nego odluka.

Ovih 18 godina bilo je puno dece i porodice i prijatelja i uspomena. Na neki način imam osećaj kao da smo venčani oduvek, a u isto vreme ne mogu da verujem da je prošlo već 18 godina. I jako sam zahvalna što uprkos ponekim preprekama na putu i dalje uživamo u vožnji.

18. Ono što pali kod nas neće nužno upaliti i kod drugih parova

Svaki par ima svoju dinamiku i okolnosti. Naš brak funkcioniše delom zato što smo oboje opušteni ljudi, delom zbog predanosti jedno drugome, a delom i zbog sreće ili providnosti. Nemamo recept za srećan brak. To je nešto što svaki par mora da pronađe za sebe.

(24sata.hr)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia