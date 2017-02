IZAZIVA SVAĐE, GASI ZVONO NA TELEFONU: Stvari koje RADE svi muškarci koji varaju svoje DEVOJKE!

1. Promena ponašanja

Ako ste već neko duže vreme u vezi, svog muškarca znate uzduž i popreko kakav je. Znate kako se ponaša kada je srećan, uzbuđen, pod stresom, ljut, živčan i slično. Jedan od najboljih načina kako da vidite da se nešto čudno događa jeste ako primetite da on po novom deluje izvan svojih tipičnih i predvidivih obrazaca ponašanja. Ako počinjete da osećate kako više nemate jasan uvid u njegovu ličnost, to bi mogao biti poziv na buđenje.

2. Počeo je više da pazi na svoj izgled

Da li je vaš partner odjednom zabrinut oko toga kako izgleda, dok ga sve donedavno nije uopšte bilo briga kakav će izaći iz kuće? Ako je odjednom postao opsednut svojim izgledom te je uveo velike promene, ne mora nužno značiti da ima drugu, ali moglo bi. Vaše sumnje trebale bi biti pojačane, ako vam ne može objasniti razloge takve nagle promene.

3. Udaljava se od vas

Da li ste primetili kako vas ignoriše, te je sve manje zainteresovan za vas i život koji imate zajedno? To nije iznenađujuće za muškarce koji varaju, jer takvi imaju običaj svu svoju energiju i pažnju da usmere na neko drugo mesto, odnosno drugu ženu. Ako je to počelo da se događa, uzmite u obzir i činjenicu da je možda neveran.

4. Izaziva svađe

Pitate se zašto to radi? Mnogi muškarci koji varaju traže načine kako da odvrate svog partnera od toga da shvati što se događa te na taj način prebacuju njegovu pažnju na druge stvari. Takođe, to može i značiti da on samo pronalazi povod da se povuče iz tog odnosa. Drugim rečima, svađe postaju izgovori za raskid, a nije ih teško započeti, s obzirom na to da varanje često izaziva emocije poput razdražljivosti i stresa.

5. Odbija seks

Naravno da će biti dana kada će muškarac odbiti seks, zbog stresa na poslu, koje čašice previše, bolesti, umora i slično. No, ako ne možete da se setite kada je zadnji put spavao s vama, to je problem koji nipošto ne smete ignorisati.

6. Želi više privatnosti

Mobilni mu je stalno u rukama ili na silent-u, telefonske razgovore više ne vodi pred vama, nego u drugoj sobi, često izlazi sam ili s prijateljima, počeo je da briše poruke i razgovore na društvenim mrežama itd. Sve je to zbog činjenice da kada muškarci varaju, njihova sposobnost da zadrže svoju privatnost jeste važan deo iluzije njihove nevinosti.

