IZBEGAVA DA VAS LJUBI TOKOM ODNOSA? Pravi razlog će vas potpuno RAZOČARATI!

Poljupci u toku vođenja ljubavi su jedan od najvećih pokazatelja intimnosti u toku seksa. Ipak, nekada se dešava da partner želi seks, ali ne i da vas poljubi.

O čemu se zapravo radi, objasnili su seksolozi.

"Ako je to seks za jedno veče ili prosto vaš prvi seks, vrlo je moguće da muškarac tim činom izbegava intimnije vezivanje za vas. To je znak da ne želi da se vaš odnos razvija u dubljem pravcu. Međutim, ako ste već u ozbiljnijoj vezi, a primećujete da partner izbegava poljubac, značenje je verovatno mnogo bezopasnije. Upamtite da je muški mozak stvoren i funkcioniše tako da se sa problemima i zadacima nosi jedan po jedan, i oni uglavnom ne umeju da rade više stvari istovremeno. Dakle, ako je akcija u toku, verovatno je usredsređen na to, a poljupci mu nisu ni na kraj pameti. Zato, ako vaš dečko nikako da vas poljubi, prosto poljubite vi njega i podsetite ga. Ako i dalje ne shvata vaše suptilne signale, onda porazgovarajte s njim - ali tek posle seksa", tvrdi seksolog Klint Karter.

foto Profimedia

Autor: Foto: Profimedia