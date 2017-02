JA SAM NENORMALNA BEOGRAĐANKA: Od prestoničkih devojaka se očekuje mnogo, jednostavno se NE UKLAPAM!

Promovisanje otvorenih veza, urbanih žena, ambicioznih i nezavisnih, samih i "srećnih", dovelo me je na razmišljanje: Da li sam luda što volim? Da li je ljubav u Beogradu postala kliše? Ili, pak, samo ja nisam "moderna"?

Imam 22 godine, živim u Beogradu i uskoro se udajem zato što sam pronašla čoveka svog života. Dok sam razgledala venčanice, drugo pitanje nakon uobičajenog: "Ko je mlada?", bilo je: "Da li si trudna?" Ne, nisam! Zar moram da budem?!

Izgleda da se od prestoničkih devojaka 21. veka očekuju određene stvari i da ja ne zadovoljavam ove "moderne" kriterijume jer ne pripadam krugu u kojem su hit pesme "Ma tebra vajdu ga" i "Ma skinite mi se".

Izgleda da su današnje žene neko, nekada mnogo povredio. Iz njihovog razočaranja sada proizilazi njihova "snaga", pa im mantra postaju rečenice: "Ne treba mi muškarac"... "Jaka sam, ambiciozna i uspešna i to mi je dovoljno"... "Kombinacije su super, veze nikome nisu potrebne!"

U "fazonu si" ako si u klubu pijana i glumiš "milion dolara" dok te milion muškaraca svlači pogledom, a ti im samouvereno upućuješ stih pesme "ne možeš da sediš sa nama"?

Sjajno! Obožavam što nisam u tvom fazonu! Što sam "jadnica" koja subotom uveče, umesto da je na splavu, leži u krevetu, zagrljena sa svojom dragim dečkom i gleda film.

Zar je postalo "ok" da te neko posmatra kao seksualni objekat, a patetika je ako voliš? Sjajno, onda ja obožavam patetiku!

Nije mi jasna ta rečenica "volim slobodu". Šta uopšte spada u slobodu? Da li to što sam u prelepoj i ozbiljnoj vezi znači da imam lisice oko nogu i ruku? Da svakodnevno imam pravo na 30 minuta šetnje oko zgrade uz obaveznu pratnju i da mi nije dozvoljeno druženje?

Većina "savremenih" devojaka ima pogrešan stav prema ljubavi, braku i svemu u vezi sa odnosima na relaciji muškarac-žena. Naravno, velika čast izuzecima! Ali, nažalost vi (izuzeci) i ja (staromodna) smo samo "izgubljeni slučajevi" u "modernom dobu".

I nemojte da mi pričate kako je današnjim Beograđankama karijera prioritet i da zbog toga pristaju na "seks-šeme" i odriču se izgradnje emotivnog života. Zar se posao i ljubav ne mogu kombinovati? Moji roditelji to rade već 30 godina i jako su srećni.

Lažni ideali su veliki problem. Idealan primer – "Romeo i Julija 21. veka", Džoker i Harli Kvin. Negativci i serijske ubice. Ona trči za njim, a on je u znak svoje "naklonosti" spali na električnoj stolici i baci u bazen pun hemikalija. I onda na društvenim mrežama njihova veza postane #RELATIONSHIPGOALS! Zahvaljujem popularnom haštagu koji me je doveo do abnormalnog broja fotografija ovih likova koji su postali simbol "prave ljubavi"! Kristijana i Anu i njihove "50 nijansi" svega i svečega da i ne pominjem! Kakve "moderne" ljubavne priče!

I sad, ne bih ja imala problem ni sa njima ni sa ljudima koji žele da žive po njihovim "pravilima". Meni smeta što se moj način života definiše kao zastareo, a ja kao "zatucana" i "staromodna".

Drage devojke, da vas čujem! Ako ste od onih koje se spremaju da prožive same, kojima je ljubav kliše, a pronaći partnera za ceo život "tako passé" želim da čujem vaše argumente! Nadam se da su dobri!

Ako ste ipak za ljubav – sjajno! Dobro došle u klub "nenormalnih Beograđanki"! A, kako se sve, s vremena na vreme, vraća i dolazi na staro, ko zna - možda ćemo i mi jednog dana ponovo postati "moderne"!

