Kako da se udate u 2017: Muškarac za ženidbu bira samo ovaj tip žene!

Ako je verovati istraživanjima stručnjaka, lepe žene bolje prolaze od onih prosečnog izgleda kada je reč o novcu i društvenom životu, ali u jednom imaju manje sreće. U pitanju je brak.



Jedan muškarac bliže se pozabavio temom kakvu ženu muškarci biraju za brak, i to je opisao u svojoj knjizi pod nazivom "Zašto se muškarci žene određenim ženama, a drugima ne".



U pitanju je pisac Džon Moloj, a ona kaže:



"Dama koja je lepa i sklona flertu poželjna je kao devojka, ali kada je reč o ženi za ceo život, muškarac traži neke druge kvalitete. Jači pol se uglavnom ne ženi seksi ženama, jer žele da budu sigurni da će deca koju će odgajati biti njihova. Smatraju da su prave lepotice uvek na meti drugih udvarača, dok žene sa nešto prosečnijim izgledom neće biti izložene konstantnom iskušenju, a samim tim su bolji partner za stvaranje stabilne, dugotrajne i harmonične porodice", objašnjava Moloj.



Moloj precizira da postoji tačno određen tip žene koje muškarci smatraju poželjnim za brak - to su žene koje su lojalne, diskretne i ljubazne.



Kako bi ispitala kako stvari stoje kada je reč o fizičkom izgledu, Džon Moloj je intervjuisao 3.000 muškaraca. Rezultat njene ankete pokazao je da je muškarcima važno da njihova izabranica bude doterana, ali ne treba da bude previše zgodna.



Osim toga, Džonovo istraživanje pokazalo je da se lakše udaju žene koje imaju aktivan društveni život, a pritom imaju više drugarica nego muških prijatelja, zatim žene koje u svom okruženju imaju mnogo samih prijatelja i kolega, kao i žene koje češće izlaze na sastanke, makar i sa pogrešnim, ali ipak pokušavaju.



Nekako logično, najteže se udaju žene koje imaju nerealna očekivanja, koja su u poslednje vreme sve češća pojava. Takođe, šanse za brak minimalne su i kod žena koje gube vreme sa oženjenim muškarcima koji se nikad neće razvesti.



Da li ste znali da je muškarcima dovoljno deset minuta da procene da li je žena koja stoji pred njima za ozbiljnu vezu ili za zabavu? To ćete mu otkriti odećom i ponašanjem - suviše provokativan stajling i pristanak na seks na prvom sastanku ubaciće vas u kategoriju "dobra za krevet, ali ne za brak".



Klopka zajedničkog života pre braka



Iako se zajednički život smatra korakom napred u vezi, muškarci time zapravo samo dobijaju na vremenu -on dobija sve pogodnosti, pa neće ni poželeti da ozvaniči vezu. Iz tog razloga, stručnjaci za veze savetuju ženama da ne počinju zajednički život pre prosidbe.



Ako mislite da ćete ga osvojiti kuvanjem, čišćenjem i ugađanjem u svakom hiru, u velikoj ste zabludi, jer je dosta ispitanika jasno reklo da nijedan muškarac ne želi da se oženi sluškinjom.



Autor: Foto: Shutterstock