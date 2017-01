KAKO DA SE ZAŠTITITE OD HLADNOĆE: DIŠITE što opuštenije kada ste na niskim temperaturama!

1. Obucite se slojevito. Potkošulja, pamučna majica, vuneni džemper ili flis majica i jakna. Ispod pantalona helanke ili debele hulahopke, ili duge gaće za muškarce, plus sokne. Na sve to idu čizme. Slojevita odeća čuva toplinu između slojeva pa će vam biti toplije tako nego kada biste nosili samo potkošulju i debeli džemper.



2. Zaštitite sve ekstremitete. Nosite obavezno kapu, šal i rukavice, a šal možete da navučete i preko nosa i dišete u njega. Tako ćete malo ugrejati vazduh.



3. Pokušajte da dišete što opuštenije kada ste na niskim temperaturama. Tako će vam biti toplije. Kada se stisnete i ukočite, telo troši više energije da ostane u tom položaju. Pokušajte sedam puta duboko da udahnete i izdahnete. Pri tom brojte svaki put do sedam. Tako ćete se opustiti. Nosite čizme sa gumenim đonovima ili prorezima kako biste smanjili rizik od pada.

Kako biste sprečili probleme u domaćinstvu, proverite sledeće:



1. Sprečite smrzavanje cevi. Ako živite u kući i bojite se da bi cevi mogle da se smrznu, ostavite vodu preko noći da lagano kaplje. Voda će se teže smrznuti ako teče.



2. Negrejane prostorije ne smete da zanemarite. Ako određene stambene prostore ne grejete i ne boravite u njima pre ovakvih hladnih dana, pustite vodu iz vodovodnih cevi, grejača vode ili sistema centralnog grejanja koji nije u funkciji. Svakako je dobro ako živite u kući ili manjim zgradama da pustite vodu kratko da proteče pre noći kako biste sprečili smrzavanje. U wc šolju i podne sifone preporučuje se da ulijete tečnost protiv smrzavanja.



3. Pripremite so za posipanje ili pesak. Ako vam nestane soli kojom možete da otopite led ispred garaže ili ulaza, možete uvek da iskoristite so za mašinu za sudove.

