KAKO DA ZAVEDETE MUŠKARCA? Saznajte njegove slabe tačke prema horoskopskom znaku

OVAN Foto: Profimedia On obožava devojke koje znaju šta žele i ne prezaju ni od čega da to toga i dođu. Voli takmičenja i konkurenciju, ali i to da mu stavite do znanja da ga želite. Iskrenost je ključ, pa pazite da ga ne slažete ni za šta. Nimalo neće biti srećan ako se fokusira na vas i onda shvati da priča koju ste mu prodali nije tačna.

BIK



Bikovi su strpljivi i mirno čekaju na bolju budućnost. Ako želite da prisvojite njegovu pažnju, najbolje bi bilo da se najpre sprijateljite. Neka sazna koliko se dobro osećate kraj njega i dok razgovarate na bezbroj tema. On voli devojke koje komuniciraju i sa kojima može mnogo da priča. Zasmejte ga, bitno mu je da devojka sa kojom je u vezi ima dobar smisao za humor.

BLIZANCI

Pripadnici ovog znaka su veoma radoznali i vole da saznaju koješta novo o vama, ali i generalno, pa ako želite da ga oduševite odvedite ga na put i to negde gde oboje nikada ranije niste bili. Istražite tu lokaciju, ćaskajte ceo dan i uveče kad se vrati kući razmišljaće samo o vama.

RAK Foto: Profimedia Sve što treba da biste mu privukli pažnju jeste da ga dodirnete. Ali tajnovito. On je osetljiv i neće mu prijati ako mu se naglo približite. Idite polako, budite strpljivi, dodirnite ga krišom... na kraju će se sve to isplatiti.

LAV

Ponekad morate pošteno da se naradite da biste privukli pažnju Lava. Doterajte se do savršenstva, trepnite dva puta i iskreno recite šta želite ili ga drsko poljubite. Lavovi vole odvažne devojke.

DEVICA

Muškarci rođeni u ovom znaku veoma su komplikovani. Izuzetno su lojalni, ali njihova analitičnost ume da vam oteža posao. Najbitnije je da budete to što jeste. Uključite ga u konverzaciju, dopustite mu da oseti vašu ličnost, a on će primetiti i najsitnije detalje. Ako sve prođe kako treba, iste večeri će osetiti povezanost sa vama.

VAGA Foto: Profimedia Oni vole dobre žurke, pa je zato pravi potez da ga negde pozovete kao svog specijalnog gosta. Budite zabavni, šarmantni i obucite nešto neodoljivo što će bez sumnje da mu se dopadne. Zapamtite koje je njegovo omiljeno piće i naručite mu ga pre nego što stigne u klub.

ŠKORPIJA

Pogledajte ga pravo u oči. Eto, toliko je jednostavno. Ovi muškarci su veoma strastveni i uzimaju ono što požele. Ako ih pogledate u oči, znaćete istog trena da li radi hemija. Međutim, budite obazrivi, Škorpije mogu da budu ljubomorne pa mu dajte do znanja da flertujete samo sa njim.

STRELAC

Ako želite da dospete do njegovog srca, odvedite ga u pozorište ili bioskop na neku komediju ili na nastup nekog stend-ap komičara. Ili, još bolje, gledajte kod kuće uz hranu za poneti. Bitno je samo da se smeje i da se dobro provede. Zapamtiće da je uz vas srećan i da vreme brzo prolazi i neće želeti da vas napusti.

JARAC Foto: Profimedia Oni su preterano odgovorni i metodični, okrenuti su poslu, zato je dobro da umesto njega u potpunosti isplanirate veče. Idite na koncert, na večeru, naterajte ga da izbaci iz misli sve svoje obaveze i da ubaci vas. Budite iskreni i predstavite mu svoje pravo lice jer je on spreman da se veže za onu koja ga šarmira do srži.

VODOLIJA

Lako je sa njima se slagati, ako ste društveni i volite izlaske. Idite negde gde ćete biti okruženi velikim brojem ljudi - na neki festival ili na plažu - i otkačite se. On voli devojke koje vole da izlaze i biće impresioniran ako shvati da možete da mu parirate u takvom načinu života.

RIBE

Pripadnici ovog znaka su veoma osećajni. Morate se povezati sa njim i morate mu se otvoriti. Ne smete da se pretvarate, pokažite mu ko ste zaista, pogledajte ga u oči i pokrenite zanimljiv razgovor. Osvojićete ga dok ste rekli "riba".

(Dnevno/Astro)

Autor: Foto: Profimedia