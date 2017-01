KAKVE ŽENE VOLE? HOROSKOP ZA MUŠKARCE: Ovan mršave, Strelac plavokose, dok Blizanci vole da šaraju

Ovan

Njemu je važno da on ne mora da pravi prevelike kompromise. Dakle, potrebna mu je žena koja će se prilagođavati njemu i kojoj će on uvek biti na prvom mestu. On potvrdu svoje muškosti vidi u tome da je za nju uvek najlepši, najzgodniji, najpametniji i da je prvi u svemu. Radije će odabrati devojku sa manje iskustva, koja je imala manji broj emotivnih partnera. Potrebna mu je žena koja će u svakom trenutku imati dovoljno razumevanja za njegov temperament i pored koje će on moći da bude „glava kuće“. Ovnovi najviše vole mršavije devojke, crvenokose ili plavuše sa plavim ili zelenim očima.

Bik

Njemu je od velikog značaja da njegova izabranica bude dobra u krevetu, ali i u kuhinji. Moguće je da je kuhinja u stvari, ipak, presudna stavka. Potrebna mu je žena pored koje ima mir, pored koje može da uživa i da se opusti. Ne vole devojke koje previše pričaju ili dižu tenziju oko svake sitnice. On će odabrati neku hedonističku dušu sličnu sebi, sa kojom će moći da uživa u dobrom vinu i raznim specijalitetima. Ako se udate za Bika, večito ćete se prilagođavati njegovom isplaniranom i organizovanom životu. Oni vole sređene devojke koje dobro mirišu, našminkane, sa stilom i dobro garderobom. Ako imate koji kilogram viška, to im sigurno neće smetati - Bikovi vole da žene budu ženstvene i sa oblinama.

Blizanci

Ovo je znak koji prvenstveno traži zabavnu ženu koja ima smisla za humor. Njemu je potrebno da se pored svoje izabranice oseća poletno i može se reći svakako- mlađe od svojih godina. Ako ste spremni na život pun raznih promena i avantura, on je vaš idealan partner. Dosadne priče o obavezama i finansijama ga nimalo ne uzbuđuju. Potrebna mu je nasmejana žena, uvek puna optimizma i dečje naivnosti. Blizanci, kao i Ovnovi više vole devojke mršavije građe, ali nemaju neki određen tip devojke, s obzirom na to da vole da „šaraju“ i probali bi svašta.

Rak

On traži ženu koja će mu ugađati i koja će mu u mnogim situacijama biti „druga mama“. Potrebna mu je zaštitnički nastrojena partnerka pored koje će se osećati zaštićeno, a da to ne umanji njegov osećaj muškosti. Ako se ne slažete sa njegovom majkom ili sestrom, možete da zaboravite na ovu vezu. Idealna žena mora biti u dobrim odnosima sa porodicom, koja je njemu na prvom mestu. On će odmah pričati o deci i stvaranju zajednice ako vas iskreno voli. Za Rakove je važno da budete dobre kuvarice, ali i važnije od toga mu je da ste topli kao osoba. Rakovi preferiraju devojke sa oblinama, a grudi su im pogotovo važne. Neretko biraju partnerke sa svetlijom bojom kose ili očiju.

Lav

Ako planirate da se udate za Lava, pripremite se za to da budete večita publika. Njemu je potrebna žena koja će uvek imati dovoljno pažnje za njega i njegove razne predstave. Nekada će biti zahtevniji od deteta, konstantno mu treba ugađati brojnim sitnicama. Ipak, veoma je galantan i velikodušan, pa će vam to na drugoj strani nadoknaditi. Njemu je potrebna srčana partnerka koja je topla i emotivna, ne voli frigidne i hladne žene. Lavovi biraju atraktivne devojke, a nisu im strane ni devojke sa silikonima ili tek ponekim veštačkim dodatkom poput noktiju, kose i sl. Važno je da privučete pažnju svih u njegovom okruženju da bi on poželeo da vas osvoji, kao trofej.

Devica

On traži savršenu ženu bez mane. Niste se pronašli, zar ne? Baš zato muške Device često i ostaju same. Ako ste se baš zainatili da se udate za njega, onda ćete morati da budete što bliže tome da dostignete savršenstvo njegove vizije idealne supruge. U to spada svakako i kuvanje, peglanje, sređivanje kuće kao i to da uvek budete čiste i uredne. Njemu je važnije da imate uredno isečene nokte, nego da sredite frizuru ili da se našminkate. Device ne privlače preterano nametljive partnerke, radije će odabrati slatku i harizmatičnu, pomalo stidljivu devojku sitnije ili svakako skladne građe tela.

Vaga

U nekim trenucima će vam delovati da je feminiziraniji od vas, ali mu to nikada nemojte priznati ako želite da bude srećan. Potrebno je da se divite njemu, njegovom stilu, odevnoj kombinaciji i lepoti. Njegova kolekcija parfema će svakako zaseniti vašu, to prihvatite odmah u startu. Muškarac Vaga traži lepo vaspitanu, gracioznu i ženstvenu partnerku sa manirima. Njemu je važnije da imate stila nego da znate da kuvate. Ne privlače ga devojke koje izgledaju „jeftino“, već one koje imaju meru u svemu. Kod njegove devojke mora biti sve na svom mestu, važnije mu je da ste skladne građe tela nego da na vama vidi velike grudi ili zadnjicu.

Škorpija

Da biste zadovoljile Škorpiona, potrebno je da budete beskrajno maštovite, spremne za avanture, praštanje, ali i uvek zainteresovane za njegovu omiljenu rekreaciju - seks. Njemu je potrebna žena koja će umeti da zadovolji sve njegove apetite. Veoma je ljubomoran i posesivan, ali to ne mora otvoreno pokazivati, pa ćete morati da naučite da balansirate u raznim situacijama. On ne oprašta. Dopadaju mu se devojke koje su vatrene, strastvene i koje zrače nekom posebnom energijom. Njemu je važnija vaša harizma i seksepil od fizičkog izgleda.

Strelac

Njemu je potrebna partnerka koja će u svakom trenutku imati dovoljno tolerancije i razumevanja i pored koje će on uvek imati svoju slobodu. Ljubomoru zaboravite. Nikako nemojte pokušavati da kontrolišete njega ili njegove odluke, jer vam on to neće dopustiti, a i tako ćete ga najlakše udaljiti od sebe. U suštini, za njega je idealna partnerka ta koja može da bude pored njega kada mu treba, ali mu neće smetati da on živi svoj život onako kako on hoće. Privlače ih visoke, dugonoge devojke, sa kovrdžavom plavom ili svetlijom kosom.

Jarac

Njemu je potrebna beskrajno strpljiva partnerka. Ako bilo šta planirate „na brzinu“, od njega možete pobeći glavom bez obzira. On se i na vezu teško i sporo odlučuje, a kamoli na brak. Ako ipak prelomi i reši da vas oženi, moraćete da se uklopite u njegov već dobri pripremljen životni plan. Moraćete svakako da se svidite i njegovoj porodici. Njemu je najvažnije da podržavate njegove ambicije i da imate razumevanja i za one dane u kojima mu je posao prioritet. Ako vam ne smeta da vaš muškarac skoro nikad ne pokazuje emocije i naklonost, Jarac je idealan muž za vas. Privlače ih mršavije devojke, često i malo starije, sa tamnijom bojom kose ili očiju. Lako će zapaziti i one devojke sa malo grubljim crtama lica, poput velikog nosa i tome sl.

Vodolija

Da bi vas cenio kao ženu, on prvo mora da vas ceni kao svog nekog muškog prijatelja. Ako vas gleda samo kao devojku, brzo ćete ga izgubiti. Oženiće onu koja mu na prvom mestu bude bila prijatelj, ali i dovoljno vešta da se prilagodi njegovom avanturističkom stilu života. Potrebna mu je žena koja će da poštuje njegove ideale i da se slaže sa njegovim uverenjima. Prihvatite to da će uvek više pomagati drugima nego sebi. Potrebna mu je žena širokih pogleda na svet, neko neobičan, a ne samo neko ko će da mu sređuje kuću i pegla veš - kao muškoj Devici na primer. Vodolija nema neki određeni tip devojke, njega privući vaš osmeh i harizma.

Ribe

Njemu je potrebna umetnička duša koja će ga razumeti i sa kojom će uvek moći da mašta i deli svoje ideje do svitanja. Ako pokušavate da ga prizemljite ili da ga vratite u realnost, nećete mu biti zanimljivi. Ne voli pesimiste i hladne osobe. Potrebna mu je žena koja će verovati u njega i kada niko drugi ne veruje i koja će ga podstaći da gaji svoje umetničke ambicije. Potrebna mu je kompletna osoba koja će mu davati stabilnost, ali i dovoljno slobode da uvek ode. Ako je pored vas imao sve- svaki put će se vratiti. On traži i ženu koja će biti dobra majka njegovoj deci, to mu je jako važno. Muškarci Ribe vole neobične devojke, koje uvek imaju nešto specifično na sebi, sa posebnim stilom oblačenja i originalnim načinom razmišljanja. Vaša duša mu je važnija od vašeg tela.

