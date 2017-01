MAJKA ME JE ZLOSTAVLJALA KADA SAM IMAO 12 GODINA: Ušla bi u sobu, legla i tada počinje KOŠMAR! Žena 21:05, 16.01.2017. 3

Naime, njegova majka koja je inače bila mentalno bolesna, imala je seks sa njim dok se on oporavljao od bolesti.

"Ona je imala veliku spavaću sobu i uvek sam ostajao u njenom krevetu kada sam bio bolestan. Legla je pored mene i počela je da me dodiruje. Znala je da ulazim u pubertet i želela je da se osećam važno i posebno", rekao je Hemiš.

DEVOJČICA JE NAPISALA PISMO PRE NEGO ŠTO JU JE UBIO OTAC: Ove reči bi mogle da otrezne svet!



Hamiš je živeo u bogatom predgrađu i išao je u privatnu školu, ali sve to mu nije značilo ništa. Rečeno mu je da ne sme da govori o seksualnom zlostavljanju, jer ljudi ne bi razumeli.Zlostavljanje se zaustavilo kada mu je majka preminula. On je tad imao samo 15 godina. Uspeo je da potisne u sebi svoje traumatično detinjstvo i venčao se devedesetih godina. Čuvao je ovu tajnu od svoje supruge 20 godina, sve dok se ova priča nije pojavila u novinama.

"Zaista mi je bilo teško da kažem osobi koju volim da me je majka seksualno zlostavljala", rekao je on. Nažalost, on i njegova supruga su se razveli tri godine kasnije jer je Hamiš imao aferu sa drugom ženom.

"Žalim što sam to uradio ali smatram da se to sve dešava zbog traume iz detinjstva", dodao je Hamiš.

Foto: Priofimedia

(daily mail)

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Profimedia