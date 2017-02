Melanija Tramp: Na meni je sve prirodno

Melanija Tramp (47) i dalje je glavna vest u većini medija zahvaljujući inauguraciji njenog supruga Donalda.



Ono što niko ne može da porekne je to da ova dama slovenskog porekla uvek izgleda besprekorno, a u intervjuu za časopis GQ otkrila je neke tajne svog dobrog izgleda.

Veliki protivnik botoksa



Iako se nagađalo da je svoju lepotu malo „popravljala“, lepa Melanija odbacila je sva nagađanja da se podvrgnula plastičnim operacijama i liftingu lica.

- Nisam ništa radila ni na licu ni na grudima, potpuno sam protiv botoksa i injekcija jer mislim da štete licu i nervima. Ostariću dostojanstveno, poput moje majke - rekla je.



Pazi šta jede



Melanija Tramp nekad je bila poznata manekenka i oduvek je vodila računa o ishrani. Opšte je poznato da je njena svakodnevna rutina da strogo pazi da svakog dana pojede - sedam voćki!

NEGA JE VAŽNA



Pojedini mediji tvrde da je Melanija opsednuta hidratacijom kože, zbog čega je razvila i svoju liniju proizvoda, no nisu daleko od istine. Prva dama Amerike poprilično pazi na to da joj koža uvek bude hidrirana.



Za njen izgled zaslužan je i miran život. Iako svi misle drugačije, Melanija živi sasvim mirnim životom. Ne izlazi u klubove, a kad ode u restoran, trudi se da je u krevetu najkasnije do jedan sat posle ponoći.