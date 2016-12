MOMCI, VREME JE DA NAUČITE: Ne želim seks samo zato što si mi platio piće!

Dragi muškarci, vi koji mislite da zaslužujete seks sa mnom samo zato što ste bili ljubazni prema meni, imam nešto da vam saopštim.

Znam da vas to povređuje, a povređuje vas zato što se osećate kao da vas je neko lagao. Odmalena ste naučeni da bi tako trebalo da se ponašate prema devojkama. Još gore, društvo vas uči da vi zaslužujete devojku koja izgleda kao supermodel, koja je savršena, ona koja će postati vaša kraljica.

Rečeno vam je da ćete lepi mponašanjem od devojaka zauzvrat dobiti ljubav, seks i strast. Naučeni ste da ženama ne treba mnogo da budu srećne i da ćete sa njima moći da imate seks kada odrastete, završite poželjne škole i uradite neke stvari.

Čisto sumnjam da ćete naći devojku koja će se samo tako baciti u vaš zagrljaj dok vi ne preduzimate nikakvu akciju, to su vam rekli, zar ne?

Ali vam niko nije rekao da privlačnost igra jako važnu ulogu i da, nažalost, nikog ne možete da naterate da vas voli silom. Ljubav nije ono što gledate u pornićima i za ljubav ne postoji vodič. I zato se razočarate kada vas odbije devojka prema kojoj ste bili ljubazni.

Skloni ste da mislite da su žene iskoristile vašu ljubaznost ukoliko su vas odbile na kraju, da nisu cenile to što ste im platili piće i da vas naravno takve i ne zaslužuju.

E pa želim da znate da sam i ja povređena. Niste jedini koji su prevareni u takvoj situaciji, jer i vi lažete nas. Lažete, zato što glumite ljubaznost da biste dobili seks. Lažete kada kažete da me poštujete. Ne poštujete, a i pitam se kad tako navaljujete da li vam se uopšte i sviđam. Sve što želite to je seks i ukoliko na seks ne pristanem, vi prestajete da budete ljubazni prema meni. I ne samo to, nego i okrenete leđa.

Lažete i kada kažete da ste dobri, jer ljudi koji su iskreno dobri i ljubazni ne očekuju ništa zauzvrat. Lažete kada kažete da ste džentlmeni a nijedna devojka vas neće, a neće vas zato što pravi džentlmeni ne nazivaju devojke koje ih odbiju pogrdnim imenima. Lažete da brinete o ženama, jedino o čemu brinete je šta sve ta žena može da uradi za vas.

Vi lažete ne samo nas, nego i sami sebe. Zamislite da je leto i da ste sreli neku prilično neprivlačnu ženu, koja se pritom po vrelom danu oseća na znoj. Ako je ona ljubazna i prijateljski nastrojena prema vama, da li ćete pristati na seks sa njom? Kladim se da nećete. Ali po vašoj logici, ona zaslužuje seks zato što je ljubazna, zar ne? Ukoliko mislite da ovo nije licemerno, onda lažete sami sebe.

Sve u svemu, lažete sebe kada kažete da me gledate kao osobu, a ne kao seksualno poželjni objekat ili šta god vam je na umu. Moje potrebe, želje i nade vas ne dotiču. Za vas sam ja samo seks-mašina.

Znam da ste sada povređeni, ali niste jedini. Društvo vas laže. A vi pak lažete mene, jer uvek kada ste ljubazni ja mislim da sam možda pronašla novog prijatelja koji me prihvata onakvu kakva jesam. Zato, vreme je da prestanete da to radite.

(superžena)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: LJUBAVNIK JE POKUŠAO DA POBEGNE KROZ PROZOR Odmah je zažalio što mu draga živi na 6. spratu!







http://chats.viber.com/kurir