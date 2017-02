MOŽE DEDA DA MI BUDE Imala sam odnos sa matorcem od 67 godina i ostala TRUDNA! Više mi se nije javio

"On je stajao za šankom a ja sedela za stolom, stalno me odmeravao i gledao sve dok mi nije prišao i pitao može li da sedne pored mene.

Klimnula sam glavom i on je okrenuo par rundi dok smo pričali. Komirala sam se od alkohola i rekla da idem kući. Nije me pustio da idem sama po mrkloj noći, nego se ponudio da me odveze. Pristala sam i kad me dovezao kući zvala sam ga da uđe da popijemo još koju da se odužim.

Pili smo skoro do zore i ne znam kako se desilo samo znam da smo završili u krevetu i vodili ljubav. Nakon toga, on je otišao kući i nije se više javio.

Prošlo je mesec dana i saznala sam da sam trudna ostala s njim jer od tad nisam ni sa kim spavala. Sada nikako ne mogu da ga nađem da mi plati abortus jer ne želim to dete.

A tek kada bi moji saznali, odrekli bi me se odmah jer sam spavala s nekim ko može deda da mi bude", završila je ona.

