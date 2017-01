Muž me prevario: Od svih žena na svetu zašto je izabrao baš nju?!

Preljuba je uvek teška i malo ko može da je oprosti. Ali, kada vas muž prevari sa ženom koju znate bolje nego svoj džep, ona ta prevara dobija drugu dimenziju, piše Stil.



Ovo su ispovesti žena koje su doživele da ih muž prevari sa ženom koju su veoma dobro znale:



"Muž me varao punih deset godina sa profesorkom naše dece. Moja prijateljica ih je videla kako se ljube jedno poslepodne ispred škole. Ona je došla da pokupi svoje dete i kada ih je videla odmah me pozvala na telefon. Osećala sam ogromnu sramotu: kao prvo ta prijateljica je znala za njih, kao i cela škola. Bilo je strašno. Nadala sam se samo da naša deca nikad neće saznati za to," ispričalaje Lesli F. (41).



"Zatekla sam muža sa komšinicom u krevetu. Tu situaciju nikako nisam mogla da izbacim iz glave. Najgora stvar od svega toga je bila što sam je stalno viđala gde god bih pošla - živeli smo kuća do kuće. Kad bih izašla do poštanskog sandučeta ili do prodavnice, ona bi stajala napolju i gledala me kao neko kuče. Mesec dana nakon tog incidenta, razvela sam se, prodala kuću i otišla daleko od njih dvoje," iskrena je Monika P. (37)



"Verovala sam instinktu. Tačno sam osećala da me muž vara sa sekretaricom. Ostajao je na poslu satima nakon radnog vremena. Ona ga je uvek zvala vikendom kada smo bili kod kuće. Na posletku je on sam priznao sve. Tada mi to i nije bio šok jer sam prosto osećala šta se dešava. U stvari sam se osećala srećno jer sam znala ko je ona, umesto da razbijam glavu sa kim me vara," ispričala je Darla S. (39).



"Zabavljala sam se sa njim dve godine. Jedne večeri sam bila u gradu sa drugaricama kada nas je pozvala prijateljica iz srednje škole. Mislila sam da je to čista slučajnost i više o tome nisam ni razmišljala. Ta devojka je rekla mojoj drugarici da je čula da sam ja raskinula sa dečkom i da se on sada viđa sa drugom devojkom. Navela je čak i detalje našeg navodnog raskida (koji se po njoj desio baš u tom periodu kada sam ja bila van grada). Na kraju sam saznala da je devojka sa kojom se moj dečko viđa u stvari naša drugarica iz detinjstva (koja je mislila da smo nas dvoje raskinuli). Bila sam očajna. Sutradan sam raskinula sa njim i saznala da to nije bila jedina devojka sa kojom se viđao dok smo se zabavljali, " priznala je Kerol (27).



"Ta famozna "druga žena" bila je moja najbolja prijateljica. Tako sam želela da je to bio neko drugi. Izgubila sam muža i najbolju prijateljicu u istom danu. To je bila najbolnija situacija u mom životu. Osećala sam se jadno i kao da me ceo svet izdao," priznala je Roni D. (36).



Autor: Foto: Thinkstock