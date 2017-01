NAJMRAČNIJE ŽELJE I PRIČE KLIJENATA: Prostitutka otkriva sa kakvim se sve BOLESNICIMA susretala

Od gnusnih seksualnih činova do raznih uvreda i klijenata koji se postavljaju iznad, a to čini 10 do 20 posto mušterija.

Generalno, većina "seks radnica" nema privilegiju da bira sebi klijente, a osim toga teško je preko telefona ili u kratkom susretu i znati kakav će ko biti u spavaćoj sobi, koliko je uvrnut, prijatan ili naprosto odbojan.

Zato se vremenom devojke uče kako da "hendluju" sa najgorim klijentima, kako bi i njih lično celo iskustvo što manje traumatizovalo.

"Bio je 20. jul i upravo sam stigla u svoj hotel u Vašingtonu. Ja sam profesionalna domina i imala sam velika finansijska očekivanja od ovog puta. Doputovala sam s još jednom prostitutkom. Nazvala sam starijeg muškarca iz Virdžinije koji je hteo da rezerviše termin za moju igricu sa strap-onom (baterijskim vibratorom koji dolazi sa pojasom).

"Sem, kad ti odgovara sutra?", pitala sam seksi glasom.

"Dušo, kad god me želiš. Samo da ne propustimo govor našeg budućeg predsednika. Pratiš ga?", uzvratio je. Bacila sam oko na TV. Kakva gomila sr*nja!

"O, da, ne mogu dočekati da Amerika bude opet sjajna. I da, možeš li se obući u lateks?", odgovorila sam.

Zamišljala sa kako Sema tučem s bičem do suza dok mu istovremeno objašnjavam ženska reproduktivna i prava na izbor. Moja mašta je moj mehanizam za preživljavanje teških klijenata. Kao seks radnicu često me pitaju kako preživljavam klijente koji započinju razgovor s "nisam ženomrzac, ali ..." ili one koji ne prestaju da govore o odvratnim vaginama drugih prostitutki koje su videli, onih koji će vas punih sat vremena dok im gurate dildo u guzicu upozoravati kako on "sigurno nije peder".

Ovakvi susreti predstavljaju oko 10 do 20 posto klijenata. Ostali su zapravo benigni, a većina samo želi nekoga ko bi ih slušao, uključujući njihove verske, političke i etičke stavove. Najviše se toga zapravo naslušaju žene koje rade kao escort dame, pa prate klijente i na večere. Tada ne postoji način da izbegnete razgovor, a morate kimati glavom u znak odobravanja kakve god gluposti i bezobraštine izgovaraju.

Oni kupuju intimnost, pa je ponekad zaista potrebno umeće da biste to dobro odglumili, posebno ako vam je neko odbojan ili vam se čak gadi.

U "čišćenju" nakon takvih napornih iskustva puno pomaže i razgovor sa drugim koleginicama. Lakše je kad se zajedno nasmejemo frajeru koji nikako nije mogao da svrši sve dok nije izgovorio celu plejadu psvoki i uvreda za ženski pol, ili pak onog koji nas doživljava kao jeftinu i potrošnu robu od koje je on bolji.

Ok, ali zašto onda ideš kod nas i ne nađeš neku bolju? Zato što taj stav deli prema svim ženama, samo ga prikriva. Nekoj će glumiti na prve tri večeri, pa kad završi s njim u vezi, polako će otkrivati svoj šovinizam, zadrtost, rasizam i slično...

