NE POTCENJUJ SEBE, A DRUGE NE DIŽI U NEBESA! Imaš pravo da se meriš samo sa sobom od juče

Često mi na Instagram stižu vaše poruke sa temama o kojima biste voleli da pišem. Par puta se preklopilo da su ljudi koje se ne poznaju napisali bukvalno istu poruku gde me pitaju da im dam savete kako da kontrolišu svoj ego kada postignu neke velike uspehe i kako ostati normalan uprkos spoljnim faktorima. Mislim da je ovo jako zanimljiva tema i drago mi je da ste me podstakli da pišem o njoj.

Prestani da se upoređuješ sa drugima, da druge potcenjuješ ili da ih dižeš u nebesa. Shvati da imaš pravo da se meriš samo sa sobom od juče.

ČEMU, BRE, TAJ EGO?

Ego na latinskom znači “ja”. To je sve ono sa čime se identifikuješ , sve ono što misliš da ti jesi. Ego je u stvari filter kroz koji posmatramo sebe, ljude oko sebe i svoje okruženje. Ego je čisto jedno nasleđe iz prošlosti kada je imao funkciju da nam pomogne da preživimo. U zdravoj meri, tu sunkciju ima I sada: da korigujemo greške, da se ponašamo primereno okolnostima i sl.

Međutim, kao rezultat pojačanog i povređenog ega postajemo pojačano svesni svog okruženja, hipersenzitivni i unervozimo se. Pojavljuje se samokritičnost, negativnost, postajemo napadački nastrojeni, nezadovoljni, neispunjeni itd.

Foto Shutterstock

Svako ima ego i nemoguće je ubiti ego, ali zato je izuzetno bitno da se redovno zapitate:

Da li vi vodite psa ili pas vodi vas?

Ako pas krene da vodi vas, ode mast u propast.

NE SHVATAJ NIŠTA LIČNO

Sve što neko kaže ili uradi je obojeno njegovom percepcijom stvarnosti. Prihvati činjenicu da neko ima potpuno drugačiju sliku o tebi nego što ti ili tvoji bližnji imate.

PRESTANI DA IDEALIZUJEŠ LJUDE KOJE NE POZNAJEŠ I NJIHOV PUT DO USPEHA

Kada vidiš da je neko uspešan često bacaš sebe u zabludu da je on sigurno prirodno genijalan, da je došao tu brzo i da je njemu to sigurno bilo lako, umesto da shvatiš da većina ljudi kada kreće kreće sa iste tačke, od nule.

Moj blog je nastao od nule, vizija je bila da podelim moju priču sa svetom. Odatle su proistekla besplatna putovanja, brojne saradnje, moja blogerska radionica, e-book, webinari, predavanja na raznim konferencijama… Sve to je došlo kao rezultat godina truda, ljubavi, ulaganja u ovaj blog. Nije došlo odjednom meni, niti će vama. Zato prestanite da se zarobljavate u procesu fantaziranja o tuđem uspehu i počnite da kreirate svoj.

Foto Shutterstock

TRI PUT MERI, JEDNOM SECI

Kada si okružen ljudima u čijem društvu ti proradi ego, moraš da obratiš pažnju na sledeće. Nemoj samo da laprdaš u prazno, već razmišljaj o rečima koje izgvovaraš. Pričaj sporije kako bi mogao da bolje razmisliš o tome što ćeš reći. Najbitnije: Zapitaj se da li to što ćeš reći ima neku vrednost sem da ti ispadneš pametan.

NE HRANI TROLA

Nemoj se objašnjavati sa hejterima i pokušati da objasniš da si ti u pravu. Ti njima nisu u pravu i nećeš biti u pravu ma koliko puta da ponoviš istu stvar i na ma koliko načina pokušaš da je pojasniš. Oni ne žele da ti budeš u pravu i samim tim nećeš biti. I nemoj da se sekiraš zbog toga.



BUDI AUTENTIČAN

Ako si svoj i autentičan, nema poente da se nerviraš što nisi kao neko drugi, tj tvoja slika o njemu. Ti si ono što jesi. Možda je tvoj put sporiji, ali ti si na svom putu i nemoj da gledaš sa strane. Fokusiraj se na svoj put, ne gledaj naokolo.

ZAHVLANOST

Bez zahvalnosti nikada nećeš ućutkati ego, jer će on stalno želeti više. Biti zahvalan za sve što imaš sada, znači biti u sadašnjem trenutku i to je trenutak gde ne postoji ego, već postoji samo sada i samo pravi, autentičan ti. Pokušaj makar uveče da pišeš ili sam sebi kažeš tri stvari na kojima si zahvalan tog dana i vrlo brzo ćeš ućutkati ego.



ZAMENLJIVOST

Shvati da ma koliko da si lep, dobar, poznat, human, uspešan ima još ljudi koji su sve to isto samo jođ više od tebe. To čini zamenljivim, baš kao i sve nas.

PRESTANI DA SE ŽALIŠ, KUKAŠ I OGOVARAŠ

Ako nemaš nešto lepo da kažeš o nekome ili nečemu, onda ćuti. Pričaj samo o onima koje možeš da pohvališ i čiji primer možeš da istakneš kao pozitivan.

PRESTANI DA JURIŠ SAVRŠENSTVO

Savršenstvo ne postoji i ti to dobro znaš. Bilo da si na poslu, kod kuće ili u teretani, prestani da se nerviraš što taskove ne izvršavaš perfektno. Za slučaj da si zaboravio, nisi robot.

Foto Shutterstock

KAKO DA ZNAŠ DA TI JE EGO POMAHNITAO

Lista glupih ponašanja kojima smo svi skloni kada nam ego poludi uključuje:

konstantno kukanje i lamentiranje nad svojom sudbinom, životom, šefom…upadanje u konfliktepreveliku samokritičnostnestrpljivostanksioznostogovaranje drugihosećaj da ničega nemaš dovoljnotežnja uvek budeš upravu itd.Na koji god način da tvoj ego pomahnita pokušaj da identifikuješ taj trenutak i da znaš da povučeš ručnu. U mom slučaju to je svađanje i nestrpljivost sa pojačanom samokritičnošću. Kada vidim da se te tri stvari počnu komešati po mojoj glavi, znam da je vreme za EGO REALITY CHECK.

Pitala sam moju prijateljicu Snežanu Prokić koja se aktivno bavi ličnim razvojem za njene savete kada je kontrola ega u pitanju. Evo šta Sneža poručuje da se zapitate kad vam ego poludi:

*Da li sam danas bolji nego što sam bio juče?

*Šta sam danas dobro učinio za sebe, a šta za one koji su manje srećni nego ja?

*Šta sam danas učionio za one koji su manje dobili rođenjem nego ja, nemaju kapacitet ili nisu iz okruženja koje ih je podstaklo da izgrade neke navike i razviju talente koje im danas mogu značiti?

*Kako ja danas mogu da da služim svetu sa svim talentima koje imam?

*Da li koristim sve svoje talente samoživo ili ih delim sa drugima?

*Uveče napravi spisak: Šta sam danas lepo učinio za druge?

Foto Printscreen/Instagram

jovanamiljanovic.com

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock