Nije imala para da kupi poklone deci, pa se dosetila ovoga: Danas zarađuje milione! (FOTO)

Majka dvoje dece Flo Brouton pre 13 godina nije imala novca da kupi svojim najdražim osobama poklone za Božić, piše Stil.



Ipak, nije htela da dozvoli da praznici prođu bez tih simpatičnih detalja, pa se okrenula onome što je jedino mogla - da ih napravi sama.Pošto je volela da sprema kolače, odlučila je da svojim prijateljima pokloni posebne slatkiše. Danas, od ove ideje ona zarađuje milion funti godišnje!Kada je videla koliko su se njeni prijatelji oduševili, Flo je odlučila da pokrene sopstveni biznis sa slatkišima. Usavršila je oblikovanje kolača na različit enačine, i danas prodaje tako realistične slatkiše u obliku povrća, životinja, različitih premeta i motiva, opreme za bebe...Toliko je napredovala i uspela u svom poslu, da je pravila jestive figure muzičara Stinga, voditeljke Meri Beri i komičara Majkla Makintirea, kao i dvorac od čokolade koji izgleda potpuno isto kao onaj koji poseduje glumac Nikolas Kejdž!"Moj otac i ja počeli smo sa pravljenjem jedinstvenih modli, koje smo rukama punili čokoladom. Osmislilo smo metodu slojeva čokolade, zbog čega su naši proizvodi originalni", prisetila se Flo, koja je firmu nazvala Choc on Choc (Čokolada na čokoladi), piše Dejli mejl.Još tog Božića, svi su rekli Flo da se potpuno posveti ovom hobiju i da će sigurno uspeti. Tako je i bilo."Brzo smo shvatili da imamo sjajnu ideju za biznis i ubrzo smo se predstavili na jednom sajmu. Kad sam videla reakcije, znala sam da treba da nastavim sa ovim", objasnila je kreativna Flo, koja je diplomirala na odseku za grafički dizajn."Svi naši proizvodi su domaći, a napravljeni su od Belgijske čokolade koju kupujemo u obližnjem selu", otkrila je sada uspešna poslovna dama. U promociji proizvoda mnogo joj je pomoglo to što su poznate radnje odmah pristale da prodaju njene slatkiše."Oni su doneli veliku slavu našem brendu i ubrzo smo izašli u mnogim novinama, jer su naši proizvodi bili neobični i originalni", kaže ona i dodaje:"Ja sam samouka, nisam učila ovo ni od koga, a samo su me odlučnost, trud i naporan rad doveli ovde gde sam sada. Svaki dan mi je potpuno drugačiji - danas smišljam novi proizvod, sutra neki drugi, trećeg razmišljam o prilagođavanju novim kupcima. Iako više ne radim sama, želim da budem uključena u svaki segment rada moje kompanije. Zato se moja uloga stalno menja, stalno učim nešto novo i od svog posla pravim i novac i zabavu", zaključila je Flo.Pročitajte još na portalu Stil:

Autor: Foto: Instagram