NOVI BROJ MAGAZINA ELLE: Ženske priče koje muškarcima lede krv u žilama!

O svojim čežnjama, iskustvima, uzbuđenjima i maštanjima na ručku, uz vino i perverzne specijalitete, u trostrukom intervjuu Duški Jovanić otvorile su se književnica Jasmina Mihajlović, životna saputnica legendarnog Milorada Pavića, Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC, i Una Senić, nekadašnja hip-hop atrakcija, popularno televizijsko lice i instruktorka pole-dancea.

Pričajući o zavođenju, Sajsi MC je objasnila kako to izgleda kod nje:



- Ja koristim ceo arsenal. Želim da budem osvojena. Nikad me nije zanimao muškarac koji ne odlepljuje na mene. Možda to ima veze i sa tim što se moje telo menjalo tokom sazrevanja. Kasno je počelo da dobija ženske odlike, iako sam oduvek znala da sam riba.



Una Senić, je vremenom shvatila da je njeno telo moćno oružje zavođenja.



- Lagala bih kad bih rekla da nemam svest o svom telu u odnosu sa muškarcem. To nam je usađeno veoma duboko. Stalno moramo da vodimo računa. Čim se malo opustiš, dobiješ šljagicu iz podsvesti. Zavođenje muškarca dolazi iz glave, ali moraš da upotrebiš svoje telo kao alat kojim ćeš sprovesti ono što si smislila.



Jasmina Mihajlović, osim što je otkrila nekoliko tajni iz svog ljubavnog života sa jednim od najvećih srpskih pisaca, priznala je da joj se ne dopada manjak strasti u današnje vreme.



- Izgleda da sam potpuno zastarela po svim tim pitanjima, Šta je in, a šta nije? Konverzacija? Može. Meni je ipak važno kakve cipele ima muškarac. Dok je obučen, naravno. Šteta što seks već spada u antikvitete. Po svemu sudeći, postoji još samo u bajkama i pornićima.



