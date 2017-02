OBIČAJI ZA SREĆAN BRAK: Ruzmarin obavezno, mladu u naručje, pa preko praga!

Narodni običaji nastaju kao sredstvo prenošenja određenih vrednosti važnih za zajednicu i pojedinca stoga se svako venčanje odvija po nekom od njih. Venčani običaji puni su simboličkih radnji koje trebaju pojedinca uklopiti u zajednicu. Osim tradicionalnih običaja kod nas polako dolaze i novi običaji koji su karakteristični za venčanja širom sveta.

Bela venčanica

Bela boja je povezana sa devičanstvom,svetlom, dobrotom, nevinošću i čistoćom. Smatra se da je bela boja savršenstva. Ona znači sigurnost, ima pozitivno značenje, ali takođe predstavlja uspešan početak. Po definiciji belo odgovara svemu što je čisto i svemu što je bez mrlja, bilo telu ili duši. Do danas ta se simbolika odražava u beloj boji venčanice. U Kini bela je boja izuzetno neprikladna za venčanicu jer je za njih to boja žaljenja. U Indiji, čak i na hršćanskim venčanjima, većina mladih nosi belu venčanicu, no ona je obično ublažena nekom drugom bojom.

Burme

Venčana ceremonija nezamisliva je bez svečanog čina razmene prstenja. Još u stara vremena u pisanim dokumentima se spominje venčano prstenje kao jasna i vidljiva potvrda bračnog zaveta. Zatvoreni krug simbol je večne ljubavi.

Veo

Nekada davno verovalo se da veo štiti mladu od zlih duhova. Veo je danas simbol skromnosti.

Ljubljenje mlade

Ovaj običaj takođe dolazi iz anglo-saksonske tradicije u kojoj se naglašava pravo mladoženje na telo mlade.

Cveće

Istorijski gledano, cveće i ukrasno zelenilo imali su značajnu ulogu u privlačenju "dobrog" ili otklanjanju "zlog".Smatra se da cveće svojim mirisom tera zle sile koje bi mogle nauditi mladom ljubavnom paru. Stari Grci koristili su bršljan kao znak večne ljubavi. Danas, venčani buket nosi poruku bogatstva, večne i romantične ljubavi.

Ruzmarin

U srednjem veku ruzmarinu se pripisivala moć rasterivanja zlih duhova koji čoveka ugrožavaju u presudnim trenucima njegovog života kao što su rođenje, venčanje i smrt. Zbog toga je mlada nosila venac od ruzmarina, a običaj kićenja svatova ruzmarinom zadržao se do danas.

Bacanje žita i pirinča

Smisao bacanja žita i pirinča jeste molitva za plodnost. Želja je da par koji se upravo venčao ima dece koliko je zrna žita, kao i da ih prati dobar rod zemlje i bogatstvo.

Torta

Svadbena torta je simbol sreće i bogatstva, a razmena kolača pokazuje vernost odanost jednog prema drugom. Torta ujedno znači i sladak početak.





Kićenje svatova je način na koji se mladenci zahvaljuju gostima što su došli da s njima podele veselje i sreću.

Prenošenje mlade preko praga

Verovalo se da zli duhovi kruže oko praga kuće u koju treba da uđu mladenci, pa se podizanjem mlade sprečava njihov ulazak.

Strani običaj: Nešto staro, nešto novo, nešto pozajmljeno i nešto plavo

Kako bi se osigurao srećan i dug brak, nevesta bi trebalo da obuče nešto staro od nekoga ko je već dugo u braku i nešto novo što će je odvesti u novi život. Nešto pozajmljeno znači "pozajmnljena sreća", a plava boja se povezuje sa čistoćom i skromnošću.

