OČAJNIČKI TRAGATE ZA OZBILJNOM VEZOM? Evo zašto ćete onog PRAVOG sresti tek sa 40 godina!

U četrdesetima se povećava šansa da nađete onog sa kojim ćete živeti "srećno do kraja života".

Predrasude o tome kako su slobodne, obrazovane, same žene od 35 godina, pa na dalje u teškoj situaciji, konačno se tope poput leda.

Što pre, to bolje. Ili?

Da, romantične smo i imamo svoje snove, među kojima je i onaj o savršenoj venčanici. Međutim, sve donedavno verovalo se, smatralo i mislilo da obrazovana, zaposlena, ambiciozna žena koja je zašla u “neke godine” ima sve manje šanse da upozna svog “princa”. Koliko smo puta čuli zabrinute roditelje ili bake kako za nekoga kažu “Ta se sigurno neće udati”, a sa takvim razmišljanjima upisanim duboko u srcu naravno da smo i mi “neke” svoje rođendane čekale sa mukom.

U mom slučaju, nakon što sam valjda po hiljaditi put čula da je neko već u tim-i tim godinama i po svoj će prilici ostati sam, valjda sam se i udala u dvadesetima zato da to više ne slušam, ali, verujte mi, rano sklopljen brak na svom dugom i krivudavom putovanju doista proživi svega i svačega. Dugogodišnje proučavanje, piše Sara Ekel, veza, brakova i sreće u njima napokon je dovelo do drugačijeg zaključka: žene su četrdesete dočekale same, imaju znatno veće šanse pronaći odgovarajućeg partnera, a brakovi sklopljeni u zrelijem dobu trajniji su i srećniji od onih ­koji počnu (pre)rano, koji uglavnom i ne dočekaju četrdesete.

Promena razmera

Sredinom osamdesetih je objavljen članak o tome kako zaposlena žena u četrdesetima ima više šanse poginuti u terorističkom napadu nego se udati, koji je potom citiran u brojnim romantičnim komedijama. Ali nakon što su lična iskustva pokazala sasvim suprotno, svi su promenili je ploču. Naime, 35-godišnjakinja koja nije suviše strogo zacrtala kako njen budući dragi treba da izgleda tj. ako ne živi sa idejom potpuno savršenog partnera nego uviđa da je dovoljno da njen muškarac bude onoliko (ne)savršen koliko je i sama, umesto da ima šanse, kako se smatralo, 1:20 da se uda, odjednom je u znatno boljem položaju od mlađih devojaka. Trebalo je samo pričekati od 1985. do 2014. da se zrelije, zaposlene, samostalne žene i “službeno” počnu osećati prijatno u svojoj koži. Diplome, poslovni uspesi, dobre plate... ništa od toga ne stoji na putu vašem princu: jedino što ga može uplašiti jeste vaš strog pogled kojim ga procenjujete.

Savršena romansa čeka iza ugla

One u tridesetima, takođe. One u četrdesetima, takođe. S tim da će one u četrdesetima, ako to požele, lakše pronaći nekoga u čijem im je društvu zaista dobro, ko im je prijatelj, a mogao bi im biti i ljubavnik, a možda i više od svega toga. Nema više tugaljivih pogleda za srećnim parovima koji guraju kolica. Ti će parovi možda već davno biti razvedeni kad vi budete srećni gurali kolica. Nije ovo napad na brakove sklopljene rano, nego samo odbrana veza koje počnu kasno. Tačnije, možda napokon svet postaje mesto u kom nas više niko neće pitati: zašto se ne udajemo, zašto smo se razveli, imamo li ljubavnika, je li sve u redu s nama i mužem, zašto smo sami, zašto nemamo dece (još) i hoćemo li ih ikada imati. Zamislite svet bez takvih pitanja, u kom mirno možemo biti to što jesmo, živeti kako hoćemo i pritom ne gubiti snove o savršenoj romansi koja nas čeka iza ugla.

cosmopolitan.hr

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia