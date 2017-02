ODLUČILA SAM DA DO 40. ROĐENDANA SPAVAM SA 100 MUŠKARACA: Evo kako se to završilo i šta sam doživela Žena 17:15, 20.02.2017. 19

Kada je moj dečko dobio fantastičnu poslovnu ponudu u Njujorku, rešili smo da se odselimo tamo. Divan stan u centru grada, fensi zgrada sa sve vratarom i pas! Sve je bilo idealno, a ja sam se jednog jutra probudila i shvatila da sam nesrećna. Iako sam u svim ostalim aspektima neumoljiva i odlučna, kada je ljubav u pitanju ne umem da odem već sebe krivim za sve što ne valja u vezi. Iz one prošle izašla sam depresivna, očajna i 20 kilograma teža. Sada sam to isto prolazila sa sadašnjim dečkom, Džejmsom. I onda sam shvatila. Nisam srećna i želim da se viđam sa drugim ljudima i da spavam sa njima. Sa što više njih. I onda sam pred 40. rođendan rešila da želim da spavam sa 100 muškaraca.

Pre nego što krenem, tri stvari moram da napomenem:

– Dvadesete godine su bile vreme kada sam počinjala karijeru i to mi je bilo na prvom mestu. Bilo je seksa, ali između dva sastanka, dok mi se noge tresu od umora.

– Prvi orgazam doživela sam u 31. godini, jer sam tek tada upoznala čoveka koji je zapravo želeo da upozna moje telo i zadovolji me.

– Džejms je bio 57. čovek sa kojim sam u životu spavala.

Foto: Profimedia

– Seks sa istim čovekom se ne računa.

– Oralni seks se ne računa.

– Moram da doživim orgazam. Više ne želim da pristajem na seks bez orgazma.

Kada sam to rešila, napravila sam profil na par sajtova i krenula u potragu.

Broj 58

Bio je to Stjuart, koji me je očarao svojim vrcavim rečenicama. Ugovorili smo sastanak i ušetao je u svom Guči odelu. Ispostavilo se da je milioner. Bio je potpuno samouveren. Nabrajao mi je svoje privatne avione, automobile i kuće i rekao mi da ću do trećeg sastanka izgubiti glavu za njim. Već tada sam bila luda za njim i pozvala ga u stan. Zbog seksualne tenzije koju je napravio bila sam uverena da će seks biti neverovatan. Bio je sasvim, sasvim prosečan. Pristala sam i na drugi sastanak, jer ionako nisam doživela orgazam, pa mi se seks sa njim prema mojim pravilima ne bi računao dok se to ne desi. Došla sam kod njega kući. Kada sam videla da sve preti da bude isto kao i prošli put, zaustavila sam ga i navodila ga korak po korak. Nepunih pola sata kasnije, doživela sam orgazam i srećna otišla svojoj kući. Po prvi put sam se zauzela za sebe i zahtevala orgazam od muškarca i bilo je fantastično.

Foto: Profimedia

Jednom prilikom upoznala sam brilijantnog mladog pisca. Bio je 10 godina mlađi od mene. Družili smo se i izlazili, pili čaj i kafe, a onda smo jedne večeri završili u mom stanu i u mom krevetu. Bio je to tih i nežan seks i uživala sam u njemu. Po prvi put sam imala seks sa nekim ko me privlači mentalno i shvatila sam da seks ne mora da bude samo životinjska sirova privlačnost. Izlazili smo neko vreme a onda se razišli.

Broj 84

Našla sam ga na internetu i odmah mi se dopao. Razmenili smo par rečenica i odmah ugovorili seks. Kada smo se našli, sela sam preko puta njega, a on mi je objasnio da voli da bude dominantan i da će seks biti grub. Rekao mi je da moram da reagujem ako mi nešto ne prija jer on inače neće stati. Pristala sam na to. Odmah me je zgrabio za kosu i rekao "Sad ćeš igrati po mojim pravilima." Bilo je uzbudljivo i istovremeno i jezivo. Po prvi put je neko imao totalnu kontrolu nad mojim telom. Videli smo se još jednom. Naredio mi je da kleknem i oslonim se na ruke, a onda mi je vezao oči. Zaledila sam se od straha.

– Jesi dobro? – pitao me je.

"Nisi poštovala pravila. Rekao sam ti da mi kažeš kada ti nešto ne prija."

– Moraš da mi obećaš da me nećeš povrediti – zacvilela sam.

Nikad nisam čula sebe tako uplašenu.

– Moraš da mi govoriš kako se osećaš. Sa mnom si sigurna – rekao mi je.

Onda se seks nastavio i zapravo sam se osećala zaštićenije nego ikad u životu i imala jedan od boljih orgazama.

Foto: Profimedia

Bila je to režiserka jedne serije po imenu Gabrijela. Bila je šarmantna, genijalna i lezbijka. Nikada nisam razmišljala o ženama, ali kada sam upoznala Gabrijelu sve što sam želela je da stalno budem kraj nje. Na kraju sam joj priznala šta osećam.– Ja sam u vezi, a ti si strejt – rekla mi je. Odbila me je.Pet meseci je prošlo od toga. Spavala sam sa drugim muškarcima, ali nisam mogla da prestanem da razmišljam o njoj. Onda me je jedne večeri pustila da je poljubim. Uskoro, pristala je i da prespava kod mene.Plašila sam se jer nikad nisam bila sa ženom. Na kraju sam rešila da ću njoj prepustiti vođstvo. Dok nisam spavala sa njom, oralni seks nisam smatrala seksom. Tek sa njom sam shvatila da oralni seks nekad može da bude i bolji od "pravog." Bila sam na dobrom putu da se zaljubim u nju, a onda mi je rekla da će se viđati sa mnom samo ako smo u monogamnoj vezi. Tada sam shvatila da je kraj našem viđanju.

Uskoro po našem raskidu usledio je moj 40. rođendan. Falilo mi je još samo devetoro ljudi da dođem do cilja. Prijatelji su me pitali da li ću sada postaviti novi, recimo 200 ljudi. U suštini, mislili su da je to hir i zezanje, ali ja sam naučila vrlo važne stvari: naučila sam da odem kada mi veza ne prija, naučila sam da tražim zadovoljstvo, naučila sam da se nekada i prepustim. I shvatila da jedva čekam godine pred sobom da svo to znanje upotrebim.

Foto: Profimedia

