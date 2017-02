NJEGOVA PRIČA: Rođen je kao Jovana, trenutno je na hormonskoj terapiji, a uskoro će postati MUŠKARAC

Saša Đuričić je rođen kao devojčica Jovana, ali je ubrzo shvatio to nije "njegova koža". Spoznavanje sebe kao muškarca, počelo je u njegovoj petoj godini, kada se zaljubio u devojčicu iz obdaništa.

Od samog početka je znao da nije žensko i da je trebalo da se rodi kao dečak. Prvi put je naglas izgovorio da je muškarac sa 16 godina i to svojoj tadašnjoj devojci.

Sada ima 29 godina.

"Rođen sam kao devojčica. Sada se borim da postanem ono što oduvek se osećam. Prvo sećanje je moje zaljubljivanje u vrtiću kada sam se zaljubio kao dečak u devojčicu. U četvrtom razredu sam odlučio da ništa neću nositi što je za devojčice. Uvek sam uzimao muške uloge i uvek se trudio da budem dečak".

"Nisam znao da postoje ljudi kao ja, mislio sam da sam jedini, da sa mnom nešto nije uredu. Sve sam držao u sebi, nisam imao sa kime da podelim ovo. Plašio sam se da će ljudi misliti da sam lud. Najpre sam priznao da volim devojčice, kao devojčica. Sa 16 ili 17 godina sam ipak sve priznao svojoj devojci. Njoj sam prvoj rekao kako se osećam. Ona je na internetu našla sve o transrodnosti, da to postoji vekovima, da postoje ljudi koji su promenili pol".

"Mama je otprilike poslednja saznala, i tata isto. To mi je bilo najteže. Plašio sam se da će me odbaciti. Više sam želeo da ih zaštitim od svojih problema. Mami sam rekao u svađi, sa 26 godina. Bila je začuđena, rekla je 'Bože sačuvaj'. Otišla je u svoju sobu da razmisli, a zatim je usledio razgovor sa psihijatrom, i tada je svatila da niko nije kriv, da se tako rodiš. I dan-danas me zove Jovana. Razgovor sa ocem je obavila mama. Sada sa mnom komunicira normalno".

"Početkom aprila bi trebalo da se operišem. 2 godine sam na hormonskoj terapiji. Samo želim da se to desi što pre", ispričao je Saša u emisiji "150 minuta".

