ONI NE ZNAJU ZA BLAM: Izjave dece zbog kojih su roditelji hteli propasti u zemlju od SRAMOTE!

Ovo je kolekciju presmešnih izava dece koja su prisilila roditelje da prožive jako neugodne trenutke:

- Jedna od mojih prijateljica je imala problema da nauči ćerku kako da sama pije vodu. Svaki puta kad bi malena popila vode, ona bi se osećala srećno i pljeskala joj. Jednom kad se to dogodilo u restoranu, devojčica je na sav glas viknula: "Piće čini moju mamu jako sretnom!"

- Jednom je moj četverogodišnji sin odlučio da stare ljude treba podsetiti kako još neće dugo živeti. Prišao je starici u trgovini i rekao: "Svi stari ljudi umru. Samo vam želim reći da ne izgledate baš najbolje."

- Kad je moj sin bio mali, bilo mu je neugodno što nije na vreme stigao na wc. Kako bi se bolje osećao, rekla sam mu da se to događa svima, pa tako i meni. Idući dan je rekao učiteljici da je sve u redu, da se njegovoj mami to događa stalno.

- Za vreme druge trudnoće sam ćerki rekla da je unutra beba koju mi je tata pomogao staviti. Ona je bila u fazi u kojoj me oponašala u svemu. Tako je išla okolo, govorila da ima bebu u trbuhu i da se tata jako potrudio da je stavi unutra.

- Kad se moja prijateljica šetala sa svojom devojčicom, naišle su na policajca. Ona je viknula "Vidi mama, ovaj čovjek ima lisice kakve ti držiš pored kreveta."

- Prolazila sam kroz grozan razvod i povremeno popila vino da se osećam bolje. Kad sam u supermarketu uzimala bocu vina, moja ćerka je viknula: "Oh ne, mama će opet biti tužna."

- Jednom smo muž, sin i ja išli da gledamo ćerku kako igra fudbal. Za vreme puta je sin počeo ispitivati kako se rodio, a muž mu je objasnio spermu i jajašca. Kad smo stigli tamo i našli se s drugim roditeljima, sin je pitao: "Je li tvoja sperma još u meni?"

- Kad sam bila mala, mama i ja smo zamale imale saobraćajnu nezgodu. Ona se nagla kroz prozor, zasvirala i viknula motoristi da je idiot. Nekoliko nedelja kasnije smo odlazili od bake i deke. Mama je zasvirala, ja sam shvatila da je to znak i viknula im: "Idioti!"

- Kad sam bila trudna, objasnila sam ćerki da mi je trbuh velik jer beba sedi unutra. Kasnije smo u restoranu videli puniju ženu, a moja ćerka je rekla "Vidi mamice, nešto sedi u guzi ove žene."

- U prodavnici smo ćerka i ja prolazile pored police prepune vina. Ona je uzviknula: "Gle, mama, koliko vrsta onog soka koji jako voliš piti!"

- Nakon operacije slepog creva, kod skidanja šavova je moja ćerka vidjela kateter koji su joj stavili. Pred svima u bolnici je rekla: "Zbogom, slepo crevo! Zdravo, penis!"

- Tata me vodio na poslovni piknik kad sam imala šest godina i odmah me upoznao s direktorom. Rekla sam kako je to onaj čovek kojeg tata zove gad. Svi zaposlenici su me celo vreme častili sladoledom.

- Moram za početak reći da sam odrasla u vrlo religioznoj porodici. Jednom me mama vodila u banku i dok je stajala na šalteru kod jedne zaposlene, ja sam pitala: "Mama, kako si mi mogla reći da Bog ne stvara ružne ljude?"

- Moja mama je često govorila kako je najdeblja žena na svetu, kad bi se gledala u ogledalo. Jednog dana sam u prodavnici ugledala jednu ženu i rekla: "Gle mama, ipak ti nisi najdeblja žena na svetu. Ona je!"I pokazala sam prstom u nju.

(zdravaisretna.hr)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia