OSEĆATE DA NISTE DOBRO? Ovo su INSTINKTI koje nikako NE SMETE zanemariti!

Konkretno, apsolutno je potrebno uskladiti se sa intuicijom – sposobnošću koja proizvodi instinkte i osećaje iz stomaka, ako želite primetiti znakove iz svemira. U stvari, vaša intuicija je korisna i izvan rada sa Zakonom privlačnosti.

Razmotrite ovih 5 osećaja koje nikada ne biste trebali zanemariti - zapitajte se kad ste ih osetili, kakvo je to iskustvo bilo i kako možete učinkovitije iskoristiti te osećaje.

1. Osećaj da niste dobro

Svi smo nekad osetili da nam nešto govori kako nešto nije u redu u našem telu, ali mnogi od nas samo ga se otarase pre nego što uopšte razmisle odakle taj osećaj dolazi. Kad zanemarimo ovaj osećaj, korisno je učiniti nešto dok stvari nisu postale još gore - ovo može sprečiti pojavu mnogo ozbiljnijih problema. Možda ćete primetiti bol na određenom mestu ili samo dosadni osećaj neravnoteže. Vaše telo zna daleko više nego što mislite, stoga dogovorite sastanak sa svojim lekarom i proverite svoje stanje. Međutim, takođe je važno zapamtiti da neprijatni osećaji u telu mogu proizaći iz psiholoških problema, a mogu čak i ukazivati na određene stvari. Ako se osećate iscrpljeno, odjednom osećate laganu bol ili čak i mučninu u društvu neke osobe, to bi mogao biti znak iz svemira da ta osoba ima potencijal da blokira svoju sposobnost manifestacije.

2. Osećaj opasnosti

Iznenadni osećaj opasnosti često vas može pogoditi iz vedra neba, kad ste na putu za posao, kada susretnete nepoznatu osobu u trgovini ili šetate na jarko osvetljenom mestu koje nije opasno za vašu sigurnost. Bez obzira na to kada se javlja osećaj da ste u opasnosti, to je ozbiljna stvar, stoga pokušajte da promenite svoju situaciju. Imajte na umu da su veliki delovi vašeg mozga posvećeni podsvesnim i nesvesnim procesima koji nisu lako dostupni vašem svesnom umu, tako da možete pokupiti sve vrste suptilnih znakova, čak i da ne znate.



3. Privučeni ste s nekom osobom

Postoji nekoliko pozitivnih instinkata vezano za druge ljude koji uvek zaslužuju pažnju. Jedan od njih je poriv da pomognete nekome, čak i ako ne možete videti konkretan razlog zašto je toj osobi potrebna pomoć, možete primećivati ​​govor tela ili druge pokazatelje energije koji ukazuju na nevolju. Ako pitate nekoga možete li mu pomoći na neki način, to je gest koji vas ništa ne košta, a može napraviti veliku promenu za tog pojedinca. Ako postoji takav osećaj u vašem stomaku koji vam govori da treba da razgovarate sa nekim, učinite to i posmatrajte gde vas to vodi.

4. Uzbuđenje zbog prilike

Rad sa Zakonom privlačnosti uključuje pronalaženje i svladavanje ograničavajuća uverenja, a možete pomoći sami sebi tako što ćete povećati osećaj strasti ili uzbuđenja koji izvire iz vas. Obratite pažnju kada se to događa i dopustite sebi da u potpunosti sarađujete sa vašim mislima i osećajima. Ukoliko nova prilika pobuđuje osećaj inspiracije, prihvatite je. Nije bitno uklapa li se ova stvar sa unapred zamišljenim idejama.

5. Osećaj ispravnosti

Ne odbacujte nagon da je nešto ispravno za vas, bez obzira koliko čudno ili iznenadno to bilo. Mnoge od najinspirativnijih priča o ljubavi i uspehu počinju jednim trenutkom i osećajem ispravnosti koji je mogao biti zanemaren. Vaše srce zna šta je dobro za vas i uputiće vas u pravom smeru pre nego što vaš mozak uopšte ima priliku da procesuir logičnu informaciju koja se prezentuje.

atma.hr

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia