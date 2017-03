OVA MLADA JE ČUDOVIŠTE: Naredila je deverušama da se UGOJE, da bi ona bila NAJMRŠAVIJA na venčanju!

Svi znaju da deveruše itekako mogu nadrljati ako mladu uhvati preterana nervoza da sve bude savršeno.

Ova mlada može se bez preterivanja nazvati čudovištem. Njeno viđenje venčanja je malo izmaklo kontroli i prema svojim deverušama se ponašala gotovo diktatorski.

Jedna od njih je prenela mladino pismo javnosti:



"Dobro došle na mladinu žurku. Mislim da je danas dobar dan da započnemo ovaj lanac, a danas je tačno šest meseci do mog venčanja.

Želim da pređemo preko nekih osnovnih pravila.

1. Vaganje ćemo početi za 3 sedmice.

2. Niko ne može biti mršaviji od mlade. To znači da će Keli i Lizi biti na proteinskoj dijeti. Angažovaću nutricionistu i on će vam se javiti da prođete zajedno plan ishrane.

3. Morate se pridržavati tačno određenog vremena za odlazak u krevet. Nikako ne mogu dopustiti da imate podočnjake. Sigurna sam da razumete.

4. Oprema za kupanje: želim da svi imate iste bikinije sa kristalima na guzi koji oblikuju reč "deveruša". A upravo to me vodi do sledeće tačke.

5. Bikiniji ne smeju imati naramenice. Ne mogu imati grozne linije od sunčanja u haljinama bez naramenica.

6. Kreme sa zaštitnim faktorom: moramo osigurati da vi dame izgledate predivno i da zračite, a ne poput reptila.

7. Govori: Svi znamo šta se dogodilo na Tejlorinom venčanju. Zato, ako planirate držati zdravicu, molim pošaljite tekst na reviziju i odobrenje, najkasnije četiri sedmice pre venčanja.

8. Frizure: Ako planirate šišanje, molim vas prethodno me obavestite o svom novom izgledu, pre nego što to učinite. To se odnosi i na farbanje kose.

9. Prisutnost: Strogo je obavezna na svim događanjima ali učiniću izuzetke za pojedinačne slučajeve kako se budu pojavljivali.

10. Tetovaže: One od vas koje imaju vidljive tetovaže kontaktiraću privatno za uklanjanje istih.

Zahvaljujem na vašem vremenu i što ste navedeno uzele u obzir. Svi bi se trebali držati ovih malih zahteva i sigurna sam da ćemo imati vikend za pamćenje.

Samo se šalim ku*ke, tj. delom. Volim vas sve."

Je l' se ona stvarno šalila ili?

24sata

Autor: Foto: Profimedia