OVU BILJKU IMA SVAKA KUĆA, A NJENO LIŠĆE JE OTROV: Ubija dete za MINUT, a čoveka u roku od 15!

Većina ljudi se slaže da nam je zelenilo u domovima potrebno i da je dom što zeleniji to bolji. Međutim, neke biljke su veoma opasne i mora da se dobro vodi računa.

Ovo je ispovest jedne majke koja je zbog ove biljke ostala bez petogodišnjeg sina.

"Moj sin je umro jer je stavio komadić lista difenbahije u usta zbog kojeg su mu otekli grlo i jezik što je dovelo do toga da se uguši. Ova biljka je vrlo česta u domovima i kancelarijama. Ona je izuzetno otrovna i vrlo opasna, čak do te mere da ubija dete za jedan minut a odraslog čoveka u roku od 15 minuta. Ukoliko je slučajno dodirnete, nikada ne dodirujte oči nakon toga jer to može prouzrokovati trajno slepilo".

Tako je započeo lanac deljenja informacije koja bi zaštitila ljude od ove biljke koja bi vas mogla koštati života.

Sve je počelo kada se mali petogodišnji Esteban igrao i rekao svojoj majci da se ne oseća dobro. Ona je mislila da je u pitanju samo loše varenje ili izmorenost. Njegov otac se ipak zabrinuo kada je detetu promenila boja u licu i kada je dečak počeo da se guši. On je zatim odmah pozvao hitnu pomoć koja ga je odvela u bolnicu gde su ga primili na odeljenje za hitne slučajeve usled trovanja. Niko nije znao šta se dešava i bio je to izuzetno uznemiravajuć moment.

Nakon pola sata, doktor je obavestio dečakovu majku da je dečak preminuo i da je uzrok njegove smrti najverovatnije u vezi sa nečim što je on pojeo. Iz tog razloga je doktor naručio da se uradi testiranje krvi i rezultati su pokazali da je dečak imao visok nivo hemijske supstance po imenu kalcijum oksalat u organizmu.

I sajt indian pediatrics piše o devetogodišnjem dečaku koji je hitno dovezen u Urgentni centar sa bolovima u stomaku, sa iritacijom i bolovima u ustima, teško je gutao, otekao mu je jezik i ustanovljeno je da je imao kontakta sa listom ove biljke

Ova hemijska supstanca se može pronaći u biljci koja se zove difenbahija, a takođe je poznata i po imenu amoena. Ovo je vrlo česta kućna biljka i ljudi vole da je drže u svom domu ili kancelariji jer je izuzetno otporna na vremenske uslove i ne zahteva mnogo sunčeve svetlosti.

Oni koji poseduju difenbahiju bi trebalo da budu izuzetno pažljivi, naročito ako su deca u blizini jer je ta biljka smrtonosna ukoliko se konzumira.

Ukoliko je osoba otrovana difenbahijom, Nacionalna biblioteka medicine Sjedinjenih Država preporučuje da se usta iščiste hladnom, mokrom tkaninom i isperu oči. Ukoliko je osoba došla u kontakt sa difenbahijom, takođe joj treba dati da popije mleko a zatim potražiti medicinsku pomoć.

