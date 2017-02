POTREBNO JE MALO TRUDA: Super saveti za crvenokose

Svaka žena koja je bar jednom bila crvenokosa zna da je upravo crvena boja najzahtevnija.



Stručnjaci kažu da je problem u molekulima crvene, koji su veći od molekula drugih boja i samim tim teže prodiru u vlasi, a takođe se i brže ispiraju i blede. Ali ne morate odmah odustajati od ove vatrene nijanse o kojoj toliko dugo sanjate jer postoje trikovi uz koje čak i ona može biti postojana.



Pranje kose



Iako možda na kutiji s farbom piše da bi nakon farbanja trebalo izbegavati pranje kose 24 sata, u ovom slučaju bi bilo bolje da to produžite na 48 sati. Takođe, prilikom svakog sledećeg pranja kosu ispirajte hladnom vodom jer topla voda pospešuje ispiranje boje.



Osim toga, koristite šampone bez sulfata, odnosno one koji manje pene. Takvi šamponi efikasno uklanjaju i najmanje tragove nečistoće, a jednako su efikasni kao i obični.



Šamponi za suvo pranje



Ako ste skloni preteranom mašćenju kose, to podrazumeva i (pre)često pranje. Da biste ipak ponekad mogli da ga preskočite, uzmite šampon za suvo pranje koji je vaš saveznik u očuvanju jarkocrvene boje. Samo pazite da ne preterujete sa nanošenjem jer on zna da matira kosu i ostavi ružne bele tragove na vlasima.



Proizvodi za obnavljanje boje



U onim trenucima kada vaša boja više nije intenzivna kao odmah nakon farbanja dobro će vam doći proizvodi koji obnavljaju boju i neguju kosu (sad ih ima u svim parfimerijama, naročito je dobar izbor crvenih boja). Iako nijedan od njih ne može postići trajni efekat, mogu znatno da poprave situaciju do sledećeg farbanja.



Nega je obavezna



Crvena boja kose nipošto ne sme biti mat, već sjajna i zdrava. Zato vodite računa da je redovno negujete odgovarajućim balsamima, pakovanjima i uljima.



Izbegavajte sunce



Nema tog frizera koji može da se izbori sa dugotrajnim izlaganjem suncu, koje je pogubno za boju kose. Da biste to izbegli, a ako baš morate da boravite na suncu (čak i kad su hladni dani), stavite kapu ili upotrebljavajte sprej sa zaštitnim faktorom.

