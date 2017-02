PRESTANITE ODMAH SA TOM NAVIKOM: Uništavate organizam ukoliko se NALIVATE vodom UVEČE!

Stručnjaci tvre da je idealno za naš organizam da hidrataciju sprovodimo tokom celog dana, i to posebno ujutru - a da uveče, kada se metabolizam usporava i naše telo priprema za san, malo usporimo sa vodom.

Prvi i najočigledniji razlog je - mokrenje.

Previše vode u večernjim satima može da dovede do učestalih poseta WC-u tokom noći, što će sigurno loše uticati na vaš san.

Međutim, ono što nije tako očigledno jeste stanje naših bubrega kad se uveče nalijemo vodom. Imajte na umu da tokom noći čitavo naše telo odmara i radi manjim intezitetom, a to se odnosi i na bubrege. Previše vode može da ih preoptereti i to neće biti ogroman problem ako povremeno popijete više vode (ili alkohola) nego što treba, ali ako imate naviku da to radite redovno, bubrezi vremenom trpe.

Iako ćete na raznim sajtovima naći još hiljadu i jednu negativnu posledicu pijenja vode pred spavanje (od upale mozga do gubitka svesti i gubljenja kratkotrajnog pamćenja) realno je da vam se ništa od toga neće desiti, osim ukoliko ne popijete deset litala vode. Ali, ovde se ni ne radi o velikim, trenutnim posledicama, već o onim malim, koje nam na druge staze prave najveće probleme.

Dobra stvar je da voda ima najbolji uticaj na organizam ako se pije na prazan stomak - dakle, čim se probudute ujutru. Popijte ujutru jednu do dve čaše, pa zatim nastavite da se hidrirate tokom celog dana. Ukoliko to radite ispravno, nećete ni imati potrebu da pijete vodu uveče.

