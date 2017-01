PRIČA OD KOJE ĆETE SE NAJEŽITI: Za godišnjicu braka muž mi je spasao život, ŽRTVOVAO JE SEBE!

Naime, iako su se našli u bolničkom krevetu, u odvojenim sobama, njima je ovo bio najlepši trenutak u životu.

Umesto klasičnih poklona, Sindi je ove godine od supruga dobila nezaboravan poklon- darovao joj je život. Spasao ju je svojim bubregom!

Sindi ima zdravstvene probleme još od mladosti, kada su joj dijagnostikovali policističnu bolest bubrega. Bila je na brojnim operacijama, poslednje dve godine odlazila je i na dijalizu. Stanje joj se drastično pogoršalo i jedini spas je bila transplatacija bubrega.

Njen suprug Skot je želeo da joj donira svoj bubreg još pre 6 godina, kako bi joj olakšao život, ali ona je to odbijala. Nije želela da on rizikuje. Međutim, sada kada joj je život visio o koncu, nije imala izbora. Prihvatila je spasonosni deo tela koji joj je suprug ponudio.

"Došla sam do dna. Znala sam da će mi to spasiti život. Pogledala sam ga i rekla: "U redu, spremna sam". To što je bio u mogućnosti da mi pokloni tako nešto je zaista neverovatno. Darovao mi je život! Moj muž je moja velika podrška i jaka pokretačka snaga", rekla je Sindi pre operacije.

Oboje su pod nožem završili 24. januara ove godine, dan pre godišnjice braka. Transplatacija je dobro prošla. Lekari su rekli da je Skot savršeno kompatibilan donator.

Inače, policistična bolest bubrega je nasledni poremećaj usled kojeg se stvaraju brojne ciste u oba bubrega. Zbog toga oni postaju veći, a njihova funkcija je sve manja. Njen pradeda je umro od policističnih bubrega, dok su deda i mama preživeli zahvaljujući bubrezima koje su dobili od preminulih donatora.

Njihova priča dospela je u javnost nakon što su prijatelji organizovali sakupljanje novca za pokrivanje troškova jer oboje neće moći neko vreme da rade, niti da zarađuju. Donacije skupljaju na www.gofundme.com/36871wg

