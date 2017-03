PROLEĆE JE, POKRENITE SE: Vežbe za žene koje su napunile pedesetu

Veoma je važno ostati aktivan bez obzira na godine. Redovnim vežbanjem sprečava se slabljenje kostiju, a popravljaju koordinacija, raspoloženje i pamćenje i smanjuju se simptomi brojnih hroničnih bolesti.



Ovo je pet najboljih vežbi za sve žene koje su ušle u pedesete:



Vožnja bicikla



Odlična opcija za sve one koji pate od bolova u zglobovima jer ima iste efekte kao i trčanje, ali mnogo manje opterećuje telo. Plus: zabavno je!



Plivanje



Ovo je sjajna vežba za celo telo i nije teška za leđa ni za bokove, a trošite gomilu kalorija i učvršćujete tonus mišića. Za sat plivanja možete potrošiti do 500 kalorija i ubrzati svoj metabolizam. I što je najvažnije - nema znojenja!



Joga i pilates



Naravno da ne morate da dubite na glavi da biste osetili prednosti joge i pilatesa. Osim što jača kičmu, ovim vežbama učinićete čuda za fleksibilnost, pokretljivost i svoje mentalno stanje.

