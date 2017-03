PROMENITE SVOJU SUDBINU ZA DOBRU KARMU: Ovo MORATE uraditi pri čišćenju da privučete dobru energiju

Prelazak iz zime u proleće predstavlja važan period za našu energiju, piše Lovesensa.



Ovo je tradicionalno vreme kad domaćice prave veliko spremanje kuće i odbacuju stare stvari.



To je i prilika za reorganizaciju doma, ali malo ko zna da se to može iskoristiti za otvaranje čakri i privlačenje dobre energije.



Sigurno i vi imate višak stvari, ali najbolje što možete da učitnite jeste da proberete očuvane ali vama nepotrebne knjige, igračke, odeću i obuću i poklonite. Raspitajte se kod prijatelja i kolega, sigurno je da mnogi poznaju one kojima će i vaše malo biti mnogo.



Proverite da li je sve čisto, okrpljeno, pa rasporedite u kese i paketiće, a na svaki napišite bar nekoliko reči kojima ćete naznačiti da je poklon od srca. Ukoliko od srca poklonite stvari, to će vam se vratiti kao oblik dobre karme, jer nesebično služenje donosi dobru energiju. Time se čakre dodatno otvaraju, a životna energija nesmetano teče.



Autor: Foto: Shutterstock