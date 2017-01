REŠILI STE DA SMRŠATE? Sledite ovih 5 pravila i kilogrami će nestati kao od šale

Ukoliko ste rešili da smršate morate se pridržvati sledećih pravila. Nije to ni brojanje kalorija, ekstremno vežbanje i oduzimanje obroka. Ništa teško, drastično i nedostižno, ali nečega se ipak morate držati. Posebno ako već vidite rezultate svog truda.

Možda se nekome to ne čini tako, ali lakše je zanemariti sva pravila zdrave ishrane i ne potruditi se odreći se grickalica, čokolada, pice, majoneza i svega onog što je mnoge i dovelo do tačke do koje su došli.

O aktivnostima da i ne govorimo.

No, brojenje kalorija i vežbanje samo po sebi nisu jedina pravila koja morate slediti. Ono što morate slediti i čega se morate slepo držati jesti ovo: (bez brige, sve ovo zapravo zvuči jako lagano.)

1. Nikada više ne preskačite doručak!

Doručak nije samo važan prvi obrok u danu. Zapamtite - doručak vas drži sitijima da pre ručka ne posežete za glupostima i da svoje prepodnevne želje ne lečite u pekarama. Doručak zato mora biti obilniji, pun proteina koji će vam dati dovoljno energije da preživite dobar deo početka dana.

2. Da bi videli promene morate napraviti promene

Vrlo jednostavno - bez muke nema ni nauke. Zato se pomirite s tim da ćete neke promene jednostavno morati učiniti, no setite se uvek jednog važnog pravila - 80:20. U 80 posto vremena jedite zdravo (napravite tu promenu tako da super nezdrave namirnice zamenite zdravim varijantama), a onda onih 20 posto vremena malo uživajte u starim dobrim masno-slatko-slanim zabranjenim ukusima. Niko ne kaže da ih morate kompletno izbaciti iz svog života.

Mala promena u ishrani ne znači da ćete sada zameniti nezdrave namirnice sa zdravima pa ćete onda u njima moći uživati do mile volje. Ne - jer čak i super zdrave namirnice kao što je avokado i orašasti plodovi u sebi imaju dosta kalorija. Zato i sa zdravima - oprez. Umerene porcije ključ su dobre linije!

4. Kalorije koje pojedete ne smeju biti veće od kalorija koje potrošite

Mršavljenje ima vrlo jednostavnu računicu - ako pojedete 500 kalorija, toliko kalorija morate i potrošiti, a ostatak gubitka kilograma odradiće vaš metabolizam. Sve što je mimo toga - ako jedete manje nego što trošite, učinićete štetu svojoj energiji i svom organizmu, a ako ćete se zdušno baciti na hranu kako se bacate i na vežbu, lako je moguće da ćete jesti više nego što smete pa ćete umesto kilograma manje dobiti kilograme više.

5. Jednom kada dostignete svoj cilj, ne vraćajte se na staro

Tipičan simptom jo-jo efekta - malo ste se suzdržavali, skinuli kilograme, a onda opet sve po starom. To je stavka koju morate pošto poto izbeći - a u tome će vam pomoći ono već spomenuto pravilo 80:20. Jer kada bi se celi život hranili prema toj formuli, dovoljno bi se guštali tako da vam nikada ne bi nedostajala nezdrava hrana, pa se tako nakon dijete ne biste morali boriti s jo-jo efektom. Ovako ćete uvek u danu sebi moći priuštiti ponešto od brze hrane, uključujući i gazirane sokove za koje čak ni danas mnogi ljudi nisu svesni koliko goje.

