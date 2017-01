REŠITE SE TAMNIH KRUGOVA: Evo kako možete brzinski ukloniti podočnjake!

Osim što je potrebno piti puno vode, skinuti šminku pre spavanja i smanjiti unos soli kroz ishranu, postoji još nekoliko trikova pomoću kojih se možemo rešiti podočnjaka.

No, pre svega se dobro naspavajte! Nedostatak sna je glavni krivac za pojavu podočnjaka. Pobrinite se za to da odspavate sedam do osam sati, a onda isprobajte i ove trikove koji su se pokazali iznimno učinkovitima!

KRASTAVAC

Krastavci su vrlo delotvorni u lečenju natečenosti očiju i zato bi bilo dobro uvek ga imati u frižideru. Isecite krastavac na kriške i držite ga u frižideru kako bi ostao hladan i svež. Stavljajte kriške krastavca na kapke nekoliko minuta, po potrebi svako jutro!

KROMPIR

Idući put kad odlučite upotrebiti krompir u prehrambene svrhe, jednostavno odrežite dve kriške dovoljno velike da biste njima pokrili oči. Stavite ih u frižider i pričekajte da se ohlade. Kad ih izvadite, njima prekrijte oči na nekoliko minuta. Upotrebljavajte ovaj prirodni lek redovno i podočnjaci će postati prošlost.

ČAJ

Hladna vrećica čaja od kamilice je takođe odlično oružje protiv podočnjaka i vrećica ispod očiju. Vrećice čaja ohladite preko noći i stavite ih na kapke te ostavite da deluju oko 15 minuta. Uspeh je zagarntovan!

Foto: Shutterstock

(ljepotaizdravlje.hr) Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Profimedia