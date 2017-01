RODITELJI, OBRATITE PAŽNJU: Ovo su NAJVEĆI dečji strahovi!

Evo šta je klincima ubedljivo najstrašnije:

Preseljenje

Napuštanje kuće ili stana i svih prijatelja je nešto što veoma muči svako dete koje je suočeno sa tom situacijom. Nemoguće je proniknuti u njihovu glavu, a moguće je da ih brinu samo sitnice koje je moguće promeniti – kao na primer da li će im se dopasti boja nove sobe (a to je nešto što lako možete promeniti). Objasnite im sve pozitivne stvari koje će proizaći iz preseljenja – dvorište, lepo igralište pored stana ili kuće, veća soba.

Foto: Profimedia

Priče u vestima

Nije najbolje da dopuštate maloj deci da gledaju televiziju, iako je teško neke stvari prećutati. Mnogo male dece se uplaši kad čuje da je poginulo neko dete. Naravno, ovakve priče možete iskoristiti kako biste ih naučili da moraju da se paze i kako da se zaštite, ali ih nemojte plašiti. Dozvolite deci da podele sa vama svoja osećanja i brige, objasnite im šta bi oni morali da učine u sličnoj situaciji.

Kada se vi i vaš partner svađate

Mnoga deca misle da je njihova krivica što im se roditelji svađaju. Nemojte im reći “Nisi ti kriv što se mi svađamo”, jer će to tek onda pomisliti. Objasnite im da se mame i tate ponekad prepiru, ali da to ne znači da se ne vole. Ako se svađate ispred njih, pokušajte i da se pomirite ispred njih, tako da to oni vide i nauče da isto reaguju u sličnoj situaciji.

Foto: Profimedia

Čudovišta u mraku

Recite im kako je mrak dobar jer pomaže da se odmorimo i naspavamo. Pokušajte sa njima da sedite u mraku. Pričajte im zabavne priče i pokažite im kako se ništa neće dogoditi. Ponekad se ne boje mraka, možda su to čudovišta. Ako je to njihova briga, nemojte gledati ispod kreveta ili u ormar, jer to implicira da su oni stvarno možda tu. Bolje im recite da su čudovišta izmišljena, da ne postoje, da su savršeno sigurni u svom krevetu i sobi i da im se ništa neće dogoditi. Nemojte im dozvoljavati da uveče gledaju strašne crtaće ili filmove.

Foto: Printskrin/Jutjub

Smrt

Recite im da će imati veoma dug i srećan život i da ne brinu o smrti sve dok ne budu jako stari. Naravno, vi ne možete znati šta će biti, ali bolje je da im date informacije primerene njihovom uzrastu, nego da ih plašite “istinom”.

Psi

Možda ih je pas ugrizao ili napao i to ne mogu da zaborave. Ili su nervozni u njihovoj blizini jer se i vi bojite pasa. Najbolja solucija je da odete kod prijatelja koji imaju malog, pitomog psa i tako ostvarite prvi kontakt sa psom. Ali, pripazite, istaknite im da nisu svi psi pitomi i dobri, i da bi trebalo da paze kako se odnose prema njima.

Foto: Profimedia

Svađa sa prijateljima

Moguće je i da su sami krivi za ono što se dogodilo, pa im objasnite da takve stvari ubuduće izbegavaju i ne rade. Ako nikako ne mogu da poprave prijateljstvo, pomozite im da ga prebole. Objasnite im da se takve stvari ponekad događaju kao i da najbolja prijateljstva ponekad pucaju. Recite da razumete da ih sada to boli, ali da će vremenom postati sve bolje.

Strahovi od lekara ili zubara

Ako su stariji, moguće je da su imali loša iskustva. Često osećaju strah od ponovnog odlaska kod doktora. Saslušajte sve njihove brige i kažite: “To stvarno zvuči grozno, pa hajde onda da kažemo doktoru da ti se to nije dopalo. Reći ćemo da te je bolelo i pitaćemo ga da li to može drugačije da uradi”.

Foto: Thinkstock

(ringeraja.rs)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia