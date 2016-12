SAVET: Rešite se stvari koje bez potrebe gomilate

Približava se vreme novogodišnjih i božićnih praznika, kada ćete sigurno provoditi više vremena u kuhinji praveći kolače i razna jela, pa bi bilo poželjno da izdvojite malo vremena da eliminišete sav dotrajali kuhinjski pribor koji može biti štetan po vaše zdravlje i zdravlje vaše porodice.



1. Plastične posude koje su promenile boju



Ako primetite da su plastične posudice u kojima na posao nosite ručak promenile boju i oblik, odnosno da imaju mrlje koje ne možete da uklonite pranjem, a uz to su i prilično stare, to znači da su već dale svoj maksimum i da je krajnje vreme da ih bacite.

2. Okrnjeno ili napuklo posuđe



Ovakvo posuđe može biti nesigurno za upotrebu jer se na okrnjeni deo možete poseći dok perete sudove, a te pukotine su idealne za nakupljanje prljavštine i bakterija. Zato ga bez razmišljanja bacite.



3. Komadići aluminijumske folije



Čuvate male komade aluminijumske folije misleći da će vam nekada za nešto zatrebati? Verujte, oni nikada neće biti dovoljno veliki ni za šta, zato ih slobodno bacite.



4. Zarđale tepsije za mafine i kolače



U tepsijama u kojima se stvorila rđa vaši mafini se neće lepo ispeći već će poprimiti ustajali miris i ukus izgorelog.

5. Pocrnele varjače i drugo drveno posuđe



Izgoreo drveni kuhinjski pribor ili se po njemu nahvatala buđ, o čemu god da se radi, s vremena na vreme treba uložiti novac u čist drveni pribor. On bar nije skup.



6. Sve ono čemu je istekao rok trajanja



U svakoj kuhinji skriva se nešto čemu je istekao rok trajanja. Pregledajte frižider, zamrzivač, police i fioke i izbacite nepoželjne „stanare“ koji mogu biti uzročnici sitnih mušica i ostalih buba kojima u kuhinji definitivno nije mesto.





E.K.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock