SILOVAĆEMO TE SAMO AKO BUDEŠ DOBRA: Stravična ispovest žene koja je POBEGLA iz ruku mučitelja!

Kejt Moir (47) imala je 17 godina kada joj je 9. novembra 1986. godine naizgled bezazleni par, David i Ketrin Birnie ponudili prevoz. Tada nije ni slutila da će dvojac kasnije postati poznat po nizu ubistava u ulici Murhaus.



Devojka je te večeri bila u izlasku sa prijateljima u Pertu. Kaže da je bila jako pijana kad je pristala da uđe automobil s parom monstruma.

"Pitala sam ih hoće li me ubiti ili silovati, a oni su mi odgovorili: "Silovaćemo te jedino ako si dobra", otkrila je Kejt.

Kad su je doveli pred kuću, Kejt je pokušala da izađe, ali tada je shvatila da su vrata od automobila zaključana.

David je tada iz svojih čizama izvukao mesarski nož i zapretio joj. Odveli su je u svoju kuću u ulici Murhaus. Nadajući se da će neko otkriti da je drže zatvorenu, Kejt je ostavila tragove po celoj kući - balzam za usne je stavila pod kauč, komadić papira s telefonskim brojem, tablete za spavanje koje su joj dali gurala je pod dušek.

"Znaš da ćeš umreti, ali ne želiš to samoj sebi da priznaš, samo pokušavaš preživjeti", rekla je Moir opisujući horor koji je proživela.

"Imala sam oko 200 posto šansi da umrem i svega 5 posto da se izvučem", dodala je.

David ju je silovao već prvo veče, dok je njegova supruga sve gledala i zapisivala beleške.

"Pre toga, naterali su me da plešem pred njima dok su puštali pesme benda "Dire Sraits". Bila su to dva sata mentalne torture. Nisam mogla da prestanem da plačem", pričala je.

Nakon toga su je naterali da se istušira i zavezali lancem prenosi.

Napisala je oproštajno pismo

Te noći Kejt je nekako uspela da nagovori svoje mučitelje da joj daju olovku i papir. Napisala je oproštajno pismo svojim najbližima.

U jednom trenutku usred noći počela je vrištati u snu, što je jako razljutilo Davida. Rekao joj je da se dogovor o spavanju menja i premestio je u glavnu spavaću sobu gde je nastavio da je siluje. Dao joj je tablete za spavanje, ali ih je ona sakrila pod jezik.

"Mislila sam da se neću više nikad probuditi ako jednom zaspim", priseća se Kejt.

Sedećeg jutra naterali su je da nazove roditelje. Rekla im je da se jako napila, nadajući se da će ih to razbesniti s obzirom da nisu znali da pije alkohol, i da će je početi da je traže, ali nisu.

Kada je David otišao na posao, Kejt je počela da kalkuliše kolike su šanse da preživi. Planirala je da se sprijatelji s Ketrin i nagovori je da je oslobodi. Na njenu sreću neko je pokucao na vrata i skrenuo pažnju Ketrin sa zatvorenice, što je Kejt iskoristila za beg.

"Prozor na sobi je bio zaključan. Skupila sam hrabrosti da razbijem staklo i tako ga otvorila. Iskočila sam na parking i potrčala preko ulice prema prvoj kući u komšiluku. Međutim vrata niko nije otvarao, a psi su histerično lajali", pričala je Kate.

Tada je ugledala prodavnicu i pojurila prema njoj.

"Pomozite! Silovali su me, molim vas pustite me unutra da pozovem policiju. Ako dođe neka žena i kaže da sam njena ćerka i da smo se posvađale nemojte joj verovati. Silovali su me", rekla je Kejt prodavcu.

Muškarac je odveo Kate u lokalnu policijsku stanicu gde je ispričala svoju stravičnu priču.

David i Ketrin Birnie su u svom domu tokom '80-ih ubili četiri žene. Osuđeni su na doživotnu robiju. David se 2005. obesio u zatvorskoj ćeliji. Ketrin su ove godine odbili zahtev za oslobođenje, a sledeći može podneti 2019. godine.

http://chats.viber.com/kurir